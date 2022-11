Rejšicím se v šestém kole po sobě nepodařilo přehoupnout přes jeden střelecký úspěch, proti Libčicím z toho byla pouze další domácí dělba. Už osvědčeným způsobem se po třech chudých kolech zmátořil mělnický FC, jemuž domácí výhru vystřelil Vojtěch Antoš. Jediným střelcem zápasu byl na podzim už potřetí. Druhý venkovní bod vyrval předposlednímu Bakovu z rukou v nastaveném čase druhé půle. V Zárybech se diváci v utkání s Všestudy nedočkali vůbec, zrodila se tak první bezbranková plichtu v soutěži.

Jasná výhra Pšovky. Po hattricku Pokorného se ale ještě musel činit Zamazal

Očima trenérů

Chotětov – Pěčice 5:3 (5:1)

Petr Buryán, trenér Chotětova: Od nás fantastický výkon. Vzhledem k tomu, že nám stále chyběli čtyři hráči, dá se říct skoro základní sestavy, tak jsme se utkání obávali a před začátkem bychom brali všemi deseti i bod. Ale na co jsme sáhli, to se nám povedlo. Rozhodl úvod, kdy jsme po půlhodině a pěkných akcích vedli čtyři-nula. Ke konci jsme se za stavu pět-tři samozřejmě až do poslední chvíle obávali. Kluci ale hráli zodpovědně a zápas odmakali. Výsledkem jsme byli mile překvapení. Na to, že Pěčice chtějí hrát vepředu tabulky, nás až tak ničím nepřekvapily. Čekali jsme to vyrovnanější. Ze dvou zbylých zápasů bychom rádi urvali ještě nějaký ten bod, abychom měli klidné přezimování v popředí tabulky.

Karel Ramharter, vedoucí Pěčic: Chyběl nám nemocný defenzivní záložník a byli jsme v nedbalkách. Domácí měli obrovskou střeleckou úspěšnost - na co sáhli, to jim vyšlo. Zaskočili nás rychlými góly. Když pak prohráváte ve 33. minutě nula-pět, je to spíš o tom, jak vysoký debakl to bude. Že jsme si ve finále ještě klidně mohli sáhnout i na bod, je zčásti náhoda a zázrak. Domácí se za stavu pět-tři začali bát o výsledek a zalezli. V první půli ale byli jasně lepší, my jsme tahali za kratší konec. To rozhodlo. Pět gólů se blbě dohání.

Lužec – Kosmonosy B 1:2 (0:0)

Martin Tauchman, trenér Lužce: Vyrovnané utkání, kterému by slušela remíza. Bohužel jsme vyšli naprázdno. Už v první půli jsme museli nuceně střídat Bernarda (zdravotní problémy). Za zmínku stojí nastřelené břevno Sušírem z přímého kopu. Ve druhé půli pak i Zoreníka po zákroku z první půle (zranění). To se na naší hře do jisté míry projevilo, museli jsme změnit styl a rozestavení. Z kraje druhé půle jsme dostali gól z takové divné penalty, kdy hostující hráč předvedl teatrální pád, ale pomezní mu to spolkl a hlavnímu signalizovat faul. Druhý gól byl do otevřené obrany při hře vabank. My jsme korigovali v nastavení z penalty. Klukům děkuji, jak utkaní i přes prohru zvládli. Lídr mě z pohledu postavení a získaných bodů v tabulce výkonem zklamal. Všestudy nás zlobily minuly týden mnohem víc. Teď nás čekají Byšice, kde budeme chtít ztracené body získat zpět.

Michal Mašek, jeden z trenérů Kosmonos: Lužec se v kontextu celé soutěže ukázal jako docela fotbalový soupeř. Ujali jsme se vedení z penalty a měli i nějaké šance. Z jedné jsme zvýšili na dva-nula. Domácí v nastavení rovněž z penalty snižovali. Myslím, že od kluků s přehledem takticky zvládnuté utkání. To bylo jinak vyrovnané a myslím, že soupeř nehrál vůbec špatně.

Záryby – Všestudy 0:0

František Šindelář, trenér Záryb: Vyloženě remízový zápas, s minimem šancí na každé straně. Tu největší celého utkání měli Všestudští po srážce našeho obránce s brankářem, kdy se odražený míč dostal k jejich hráči, který trefil pouze tyč. Soupeř se dopředu tlačil hlavně dlouhými míči za obranu a hrozil rychlými brejky. Nám dělaly problémy důrazná hra a dostupování v osobních soubojích. Přesto jsme si pár šancí vytvořili, ale naše snažení o vstřelení branky bylo marné. Takže nakonec spravedlivá dělba bodů.

Jiří Kaiser, trenér Všestud: Před utkáním bych bod i bral, ale podle vývoje zápasu, hlavně pak v prvním poločase, jsme měli vyhrát. Během prvních patnácti minut jsme měli na kopačkách tři vyložené šance, včetně nastřelené tyče. Zápas nebyl vůbec jednoduchý, naopak byl hodně bojovný a dominovaly obrany. Tento průběh jsem očekával, a proto musím i kluky pochválit za přístup a velmi dobrou defenzivní činnost. Každým zápasem získávají poznatky o soupeřích a hře, tím roste i zodpovědnost za své výkony v soutěži. Nespokojenost ale není na místě – jen doufám, že nově nabyté zkušenosti kluci zúročí v dalším zápase.

FC Mělník – Bakov 1:0 (0:0)

Petr Kujal, trenér Mělníka: Pro nás zlaté tři body. Zápas jsme měli rozhodnout v prvních dvaceti minutách a bylo by po zápase. Neproměnili jsme šance a poté šel náš výkon herně dolů. Ve druhém poločase jsme nastřelili dvakrát konstrukci branky, soupeře jednou skvěle vychytal Lomský. V devadesáté minutě nás po rohovém kopu spasil dorážkou Antoš. Herně kromě prvních dvaceti minut nemůžeme být spokojení, ale za vítězství jsme rádi.

Rejšice – Libčice 1:1 (1:1)

Luděk Kokoška, trenér Rejšic: Měli jsme špatný začátek a po chybě inkasovali. Ke konci poločasu jsme ze standardky vyrovnali, a ač kluci bojovali do konce zápasu, nepodařilo se nám vstřelit druhou branku. Urazili jsme fotbalové štěstí.

Hovorčovice – Byšice 7:2 (4:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: Věci, které si řekneme v šatně, bohužel nedokážeme přenést na hřiště. Soupeři gratuluji. A rád bych vyzdvihl Pepču Tarana, že i v těchto těžkých chvílích dokáže být správný vůdce.

13. kolo (11. hrané): Chotětov – Pěčice 5:3 (4. a 27. Vyhlas, 9. a 33. Koníček, 21. Rusiňák – 42. a 83. Šťastný, 71. Heřmanský), Hovorčovice – Byšice 7:2 (8. a 78. Pouzar, 13. a 67. Černý, 9. Ptáček, 33. Kaličiak, 53. Novák – 51. Svačina, 81. Bureš), Lužec – Kosmonosy B 1:2 (90+4. z pen. Sušír – 48. z pen. Maryška, 88. Hradec), Záryby – Všestudy 0:0, Benátky B – Velvary B 2:1 (58. Bažo, 77. Pešta – 69. Podivínský), FC Mělník – Bakov 1:0 (90+2. Antoš), Rejšice – Libčice 1:1 (43. Šťastný – 3. Paluka)