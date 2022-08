„Zúčastním se obou zápasů. Je povinnost jít za Kralupy i Spartu. Ten druhý zápas už snad bude o něco klidnější,“ hlásil Jiří Novotný (52) v rozhovoru pro TV kanál kralupské radnice. O čem dalším mluvil?

O sobotní sestavě Sparty…

Potvrdil mi to Jarda Blažek, měli by být Michal Horňák, Luděk Stracený, Venca Koloušek, Béda Vrabec, Jirka Jeslínek, Honza Flachbart. Je nás tam třináct a dobrá jména. Myslím, že bude na co koukat. Užíváme si to. O starou gardu se starám, obvolávám kluky na zápasy. Jsem za to rád. Je výborný, že se v partě pořád vidíme.

O kvalitě krajských soutěží…

Tyhle soutěže znám, protože jsem dříve působil ve Vestci, kde jsme hráli I. B i A třídu. Po postupu je vlastně budeme mít i ve skupině, takže to pro mě bude takové hezké zpestření. Sezona byla dobrá. Co jsem tady byl, neprohráli jsme jediný zápas. Pro mě to bylo super. Myslím, že jsme si to všichni užili. Kvalita a jak jsme opravdu na tom, se ukáže až teď v A-třídě.

O cílech mužstva v I. A třídě…

Vůbec netuším, jaké cíle má momentálně vedení. Pro mě by bylo dobré, kdybychom hráli klidný střed. Soutěž bude určitě hodně náročná. Je tam spousta klubů, kde hrají bývalí prvo či druholigoví hráči. Pro nás to může být dobré v tom, že si zahrajeme lepší fotbal a můžeme se jen zlepšovat.

O dlouhodobějších plánech v Kralupech?

Jdeme sezonu od sezony. Přece jen už nejsem úplně nejmladší. Uvidíme, jak bude držet zdraví a kolik toho ještě vydržím. Nemá cenu se bavit, co bude třeba za tři roky. Může přijít zranění a být konec kariéry. Doufám tedy, že se nic nestane. Chuť mám stále, baví mě to, rád budu pokračovat.

O tom, proč se současná Sparta hledá…

Těžko říct. Nefiguruji tam, nevidím přesně, co je tam dobrého či špatného. Začíná to už shora, kde by měli být všichni jednotní, pracovat pro klub a soucítit s ním. To si myslím, že tam momentálně nefunguje. Přišla navíc těžká rána, kdy se vypadlo z poháru a prohrál se první ligový zápas. Ta deka tam určitě bude ležet. Ale věřím, že Sparta bude mít kvalitu a zvedne se. Byl bych rád, kdyby se opakoval ročník, kdy jsme byli po asi sedmém kole na posledním místě, pak to vzal Pepa Chovanec, tuším, a skončili jsme ještě první. Třeba se stane další zázrak.