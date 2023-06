Záryby – Chotětov 2:0 (1:0)

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Do zápasu jsme nastoupili zajistit si stoprocentní záchranu v soutěži. První poločas probíhal v docela svižném tempu s plno souboji a naší snahou vstřelit co nejdříve branku, což se nám povedlo ke konci poločasu. Na začátku druhého poločasu, ve kterém se styl a tempo hry nezměnily, se soupeř dostal do velké šance, tu jsme odvrátili až na brankové čáře. My jsem se snažili o vstřelení druhé pojišťovací branky, což se nám povedlo v 74. minutě. Po této brance byl zápas již rozhodnut. Kluci se uvolnili a dostali se ještě do mnoha šancí. Navýšit skóre se nám už ale nepovedlo. Výhry 2:0 si velmi ceníme, protože nám zajistila stoprocentní setrvání v soutěži. Navíc po oboustranně kvalitní hře, která se divákům líbila.