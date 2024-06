Benátky n. J. B - Zeleneč 5:1 (2:1)

Jiří Kubát, trenér Benátek B: V první řadě bych chtěl říci, že jsme všichni šťastní. I když asi lepší slovo je úleva. Obrovsky se nám ulevilo, že cíl, který jsme si vytyčili, tak jsme splnili. Sice až v posledním kole, ale zachránili jsme se. Po hrůzném podzimu, v němž jsme získali jen dvanáct bodů, jsme se v zimě semkli a na jaře jsme udělali téměř neuvěřitelných pětadvacet bodů. Do dnešního zápasu jsme nastoupili hodně posíleni o hráče divizního áčka. Jak jsem říkal už minulý týden, věděli jsme, že to bude kdo s koho. Oba týmy potřebovaly vyhrát, takže v sestavě byli kluci, kteří včera hráli za A-mužstvo. Tímto jim moc děkuji, že po svém zápase a následné rozlučce si dnes šli zahrát a nechali na hřišti všechno. Do zápasu jsme nastoupili s taktikou, že jsme chtěli držet míč. Věděli jsme, že Zeleneč bude hrát v hodně nízkém bloku a že musíme být trpěliví. Bylo nám jasné, že se nám nějaké okénko otevře. Pro nás bylo ideální, že jsme brzy 2:0 vedli. Vše jsme měli jak na zlatém podnose. Hosté ale poté začali presovat a honit nás po celém hřišti. Po jedné naší chybě se jim podařilo snížit. Musím říci, že poté nám nebylo úplně do zpěvu. V poločase jsme si něco řekli a uklidnili se. Kromě prvních pěti minut byl zápas v naší moci. Nechci snižovat přínos kluků z áčka, který byl obrovský, a bez nich bychom měli obrovské problémy. I přesto jsem rád, že všechny branky vstřelili kluci, kteří primárně patří do béčka. Čtyři branky vstřelil po neskutečném výkonu Jakub Ječný a jednu branku vstřelil Honza Kadeřábek. Výsledek hovoří za vše. Všem klukům bych chtěl poděkovat, protože jaro bylo senzační. Zeleneč byla hodně nepříjemným soupeřem, udělala nám to obrovsky těžké. Fotbalově by do této soutěže hosté určitě patřili.

Richard Nájemník, trenér Zelenče: Zápas se mi těžce hodnotí. Jeli jsme sem s vidinou zisku tří bodů, abychom se ještě poprali o záchranu. Soupeř nás ale předčil v pohybu, asi i v nasazení a samozřejmě i v zakončení. Určitě jsme o sestup nepřišli tady, prohráli jsme si ho v předešlých zápasech. Tady jsme to jen korunovali. Řekl bych, že na našich hráčích ležela i nějaké psychická deka. Za stavu 0:2 jsme se ještě zvedli a vypadalo to, že se ještě o body porveme. Klukům bych nechtěl nic vytknout, ale na soupeře to nestačilo.