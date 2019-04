Poté, co se Nelahozevští v minulém kole rozšoupli dvěma góly do sítě Klecan, se v Mníšku vrátili ke svému na jaře „nejoblíbenějšímu“ výsledku. Bezbrankovou remízu (s tentokrát neúspěšným rozstřelem) uvařili svěřenci trenéra Kaplana i ve třetí venkovní odvetě.

Ve skupině B se celkům z Mělnicka nedařilo podle představ ani v obranné činnosti.

Záryby si zajely pro dvoubrankovou porážku na hřiště posledních Úval. Domácí po zimním posílení (mimo jiné i z Byšic) na jaře už stihli téměř zdvojnásobit svou almužnu z podzimu.

Právě ex-byšický Lokša načal Vlkovu smečku, když dotlačil míč do sítě po závaru před brankou, pojistku přidal ve druhé půli nekompromisní hlavičkou Vít. Zárybské střely zpravidla cíl nenacházely, včas zakročit stihli domácí v největších šancích kapitána Krulicha.

„Domácí byli efektivnější ve vápně,“ zdůvodňoval pak porážkou. I tou si ovšem hosté svým způsobem spravili chuť. „Děkuji za naše mužstvo a fanoušky Úvalům a rozhodčím za naprosto férové utkání,“ nezapomněli v Zárybech slovy Daniela Krulicha ani po týdnu na „představení“ rozhodčího Kvasničky v duelu s Kosmonosy.

KOUČ PŠOVKY: NEMĚLO CENU NASTUPOVAT

Právě postupový adept z boleslavského předměstí je od víkendu podepsán pod druhou jarní a v ročníku nejvyšší porážkou Pšovky.

Kosmonosy, jak se zdá, se zřejmě hned tak nezbaví nálepky týmu, s nímž je boj téměř předem ztracený. „Čekal jsem těžký zápas, ale co předváděl pan rozhodčí, než dali první gól… To nemá cenu vůbec nastupovat,“ mávl po inkasovaném kanáru rukou hrající kouč hostů Miloš Mrvík, podle kterého bylo druhým gólem do přestávky po zápase. „Rozhodčí to už kontroloval. Druhý poločas jsme dohrávali, jen aby nikdo nedostal červenou. Proto jsem i tolik prostřídal.“

Že sudí v čele se Suchým v některých přinejmenším sporných rozhodnutích zvýhodňovali domácí, potvrdil i na lavičce sedící Jan Netolický starší. „Dva neodmávané ofsajdy domácích a naopak odpískané asi tři sporné trestňáky u našeho vápna. Všechno většinou v prvním poločase,“ vyjmenoval předseda STK mělnického svazu hlavní příčiny zloby hostů.

SKUPINA A

Mníšek – Nelahozeves 1:0 np

Rozhodčí: Pudil. ŽK: 0:2. Diváci: 130.

SKUPINA B

Kosmonosy – Pšovka 6:0 (2:0)

Branky: 22. a 52. Kubelka, 27. Böhm, 79. Karásek, 80. Šulc, 85. Král. Rozhodčí: Suchý. ŽK: 0:2. Diváci: 100.

Úvaly – Záryby 2:0 (1:0)

Branky: 16. Lokša, 63. Vít. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 2:1. Diváci: 145.