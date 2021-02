Anketa o nejoblíbenější klub krajského přeboru probíhala sedm dní. A klidný průběh rozhodně neměla. Zprvu sice kralovali příznivci SK Hřebeč, ovšem do hlasování se naplno pustili v Poděbradech. Zdálo se, že fandové Bohemie táhnou svůj tým neohroženě za triumfem.

To by se i vydařilo, kdyby do soutěže nepromluvili v Tochovicích. Parta z Příbramska totiž v posledních dnech předvedla stíhací jízdu. Vystřídala na trůnu poděbradskou Bohemii a svůj náskok už udržela - k vítězství pomohlo parádních 4390 hlasů! Celkem anketa evidovala 9524 hlasů.

Tochovice se tak mohou těšit na sladkou odměnu - v příštím týdnu klubu v Deníku věnujeme celou stránku novin, oddíl tak bude prezentován ve všech koutech Středočeského kraje. Stejně tak i na webových stránkách Deníku.

V nejbližší době si přijdou na své účastníci jedné ze skupin I.A třídy. Anketa proběhne stejným způsobem. Stačí jen sledovat webové stránky středočeských Deníků.

Výsledky ankety:

SK Tochovice - 4390 hlasů

FK Bohemia Poděbrady - 3454 hlasů

SK Lhota 641 - hlasů

SK Hřebeč - 401 hlasů

FC Velim - 277 hlasů

AFK Tuchlovice - 90 hlasů

FK Komárov - 70 hlasů

TJ Sokol Nespeky - 32 hlasů

FC Vlašim "B" - 28 hlasů

FK Slovan Lysá nad Labem - 26 hlasů

FK Dobrovice - 25 hlasů

SK Posázavan Poříčí nad Sázavou - 23 hlasů

FK Kosoř - 19 hlasů

Povltavská FA "B" - 17 hlasů

SK Český Brod "B" - 16 hlasů

TJ Klíčany - 15 hlasů