Ani vedoucí tým soutěže Sokol Tuchoměřice nedokázal zastavit jarní jízdu fotbalistů kralupského FK 1901. Šlágr 20. kola I. A třídy skupiny B v závěru rozhodl střídající Vojtěch Pakandl. Jedinou brankou svému týmu upevnil třetí příčku.

I. A třída, 18. kolo: FK Kralupy 1901 (v modrém) - FK Kosoř (2:0), 16. března 2024 | Foto: Natálie Hunalová

„Utkání mohlo dopadnout na obě strany stejně. Hrál se opatrnější fotbal. Nepobral moc krásy, ale byla tam zase hodně bojovnost a spíše taktika. My jsme měli trochu víc štěstí, že jsme dali gól,“ charakterizoval duel trenér Kralup Tomáš Hunal.

Jediná radost zápasu přišla až pět minut před koncem řádné hrací doby. „Z centru mu to padlo na hlavu. Brankář míč chytil, lehl si na to. Z té dálky nebylo vidět, jestli to přešlo, ale co vím, pak se někdo ptal gólmana a ten řekl, že to bylo za brankovou čárou,“ popsal kouč klíčový moment.

Autorem další tříbodové trefy byl Vojtěch Pakandl, který přišel na hřiště až v průběhu druhého poločasu. Nad šťastnou rukou při střídání se trenér jen pousmál. „Na střídání moc hráčů nebylo. Někteří kluci nastoupili po zranění. Ani Paky nebyl úplně fit, marodil čtrnáct dní s kotníkem. Někteří už nemohli a chytaly je křeče, proto jsme tam poslali kluky z lavičky, ale všichni to zvládli. Do zápasu se zapojili, jako by hráli od začátku,“ pochvaloval si Tomáš Hunal.

Právě co největší zapojování mladších hráčů nabízí podle trenéra současná pozice v tabulce. Na třetím místě má celek z Olší pět bodů k dobru na čtvrtého, na vedoucí duo jich ztrácí osm. „Kluci jako Klier, Zabilanský, Glogas či Pakandl by měli dostávat ještě větší porce zápasů. Teď máme myslím dost bodů. Ti kluci už dostávají prostor a ve většině zápasů to vracejí,“ nastínil trenér Kralup plán do dalších kol. To nejbližší odehrají v Příbrami na Spartaku.

Kralupy 1901 - Tuchoměřice 1:0 (0:0)

Branka: 85. Pakandl. Rozhodčí: Šesták. ŽK: 1:2. Diváci: 213.