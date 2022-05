A jelikož byla už druhá, čeká boreckého kouče disciplinární řízení. Po červené si navíc ještě přisadil dalších pár slovíček navíc…

Co jej v okresním derby I. B třídy tolik rozpálilo? Na to je nutné vrátit se v ději hned do 14. minuty.

Proti v tabulce posledním hostům se pískala penalta. Míč hostujícímu obránci Jindřichovi v pokutovém území skutečně spadnul na ruku, na tom se shodly všechny zainteresované strany. Na rozdíl od rozhodčích ale byli hosté přesvědčení, že se tak po rohovém kopu stalo přičiněním faulu od jednoho ze soupeřů.

Penalta vzbudila vášně, Bakov vedoucí Kralupy neobral

„Pokud by tam bylo strčení od našeho hráče, tak být neměla,“ komentoval svár víceméně neutrálně trenér Byšic Daniel Hnízdil, jehož tým právě Gabčovou penaltou nakonec vyhrál.

Hosté pak sice měli ještě fůru času, s výsledkem už ale nesvedli nic. Nadějné akce ve finále často neřešili s chladnou hlavou. Že cítí křivdu, dávali najevo ještě dlouho poté i po některých dalších výrocích, ofsajdech, ale třeba i přímém kopu v závěru. Mladý sudí viděl byšický faul těsně mimo šestnáctku. Protestující hosté chtěli penaltu, přímý kop ze slibné pozice zahodili bez náznaku ohrožení branky.

„Rozhodčí zápas ovlivnil,“ trval na svém i po opadnutí emocí Zbyněk Štrupl. Na bodový zisk měli hosté i podle domácího Daniela Hnízdila. „Soupeř nás v gólových šancích určitě předčil. Bohužel pro něj nedával ani ty nejvyloženější. Buď pálil vedle, nebo pochytal Dominik. Velký zápas odehrál objev letošní sezony Radim Vlček,“ rekapituloval kouč vítězů.

I. A: Pšovka doma poprvé ztratila, FC Mělník a Záryby se v útlumu loučí

24. kolo (22. hrané): Velvary B – Líbeznice 3:2 (26., 77. a 90. Stárek – 41. Braier, 88. Pospíšil), Bakov – Kralupy 0:3 (60. Houška, 73. z pen. Zdržálek, 81. Hemr), Holubice – St. Boleslav 0:2 (43. Štěpánek, 88. Krulich), Byšice – V. Borek 1:0 (14. z pen. Gabčo), Libčice – Chotětov 4:2 (37. T. Tenkl, 11. Hamouz, 76. Hrdina, 83. M. Tenkl – 79. Souček, 89. Koníček), Kosmonosy B – Radonice 7:1 (8., 38. a 46. Hlaváček, 6. a 73. Král, 32. Kraus, 64. Boxan – 8. Šťastný), Hovorčovice – Lužec 5:3 (6. a 18. J. Pouzar, 33. vl. Kučaba, 36. Valíček, 73. Pouzar – 75. a 79. Sušír, 55. Kučaba)