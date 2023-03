O sedm bodů méně měl na kontě druhý Dolní Bousov. Celek z Boleslavska se mohl chlubit nejútočnějším pojetím. Pro jaro ovšem dostala tahle statistika citelný zásah. Devatenáct gólů dvacetiletého Michala Pažouta nemohlo zůstat bez pozornosti klubů z vyšších soutěží.

Zaostřeno na I. A třídu: Dolní Bousov zdobil útok, zápasům Poříčí chyběli diváci

Pro jaro se tak šikovný odchovanec, který mládežnické roky strávil v Mladé Boleslavi, přesunul do divizních Benátek. „Jediná, zato citelná ztráta v ofenzivě,“ smiřoval se trenér Luděk Holub s odchodem jasně nejlepšího střelce soutěže.

Že by ale kvůli tomu v Bousově ustupovali od svých záměrů, to určitě ne. „Chceme se poprat o postup. Věřím, že i po odchodu Michala Pažouta máme natolik kvalitní a zkušený tým, že náš cíl splníme,“ je přesvědčený Holub. Do kádru navíc přišli Milan Karela z Benátek a Martin Král z Kosmonos.

Sestřih gólů z podzimního vzájemného utkání mezi druhým Dolním Bousovem a prvním Poříčím (4:7):

Zdroj: SKFS

Asistent už bude hrát

Už tak nabitou sestavu ovšem doplnilo i Poříčí, které mimochodem v poslední přípravě smetlo přeborové Průhonice 6:2. Na svém webu se vedení Posázavanu pochlubilo angažováním Filipa Rydvala. Na Benešovsko se vrací bohatší o druholigové starty za Táborsko. Po začátcích v Kondraci, Benešově a Vlašimi si zakopal žákovskou a dorosteneckou ligu za pražskou Spartu. Na podzim byl z Táborska zapůjčen do divizního Lomu. Zároveň už ale působil jako jeden z asistentů hlavního kouče Karla Králíčka u áčka Poříčí.

„Věříme, že příchod takto zkušeného a zároveň mladého hráče přinese do našeho klubu ještě větší kvalitu, jak na trávníku tak i v klubu samotném,“ komentoval výrazný úlovek předseda Poříčí Jaroslav Platil. Tady se hodí připomenout, že dres Posázavanu už oblékají hráči s bohatou prvoligovou minulostí Vaculík a Tlustý (celkem na 350 zápasů), v nejvyšší soutěži se objevil i Galuška.

Také za Dolním Bousovem zela v podzimním pořadí trochu propast, byť už ne taková. Na třech bodech pak bylo srovnané kvarteto Nymburk, Luštěnice, Bohemia Poděbrady a Úvaly.

Zajímavá změna se udála v Polabanu, kde znovu obměnili trenérský štáb. Lukáše Vlka po boku Radka Hanuše (přesunul se z béčka v létě) nahradil Martin Škarecký. Ostřílený sedmatřicetiletý hráč zároveň potvrdil, že přímo na hřiště už ho zdraví asi nepustí.

Luštěnicím se nejen podařilo udržet všechny hráče z podzimu, ale kádr i rozšířili Šimon Hlaváček, Ladislav Hlaváček (oba Kosmonosy) a Otmar Vít (Akuma MB). „Příprava se povedla. Chceme hrát fotbal, který bude bavit nás i diváky," vyhlíží mistrovské jaro vedoucí Luštěnic Tomáš Boháček.

O poznání níž než před rokem, kdy strávili zimu v čele tabulky, zimovala mělnická Pšovka. Z osmého místa si pod mělnickým kopcem žádné přehnané cíle nedávají. „Jen abychom se vyhnuli bojům o záchranu,“ přeje si hrající kouč Jan Studený a odkazuje i na těžký úvod čítající zápasy s prvním Poříčím a aktuálně posledním Vlašimí B. Základní kádr zůstal a doplnil Machka z Lysé, navrátilec Miřatský mladší a více k dispozici by měl být i další mladý hráč Blažek.

Podívejte se, jak podzimní zápas Pšovky a Bohemie Poděbrady (5:0) ovlivnil těžký terén mělnického hřiště:

Zdroj: Luboš Kurzweil

U dna béčka a nováčci

Na opačném konci tabulky se béčko Vlašimi třemi výhrami v závěrečných pěti podzimních kolech přiblížilo na kontakt jedenáctibodové trojici Stará Boleslav – Býchory – Čáslav B.

Rezerva druholigového klubu od Blaníku byla vůbec nevyzpytatelná – schytala sice nejvyšší počet inkasovaných gólů, ale paradoxně zapsala i nejdrtivější vítězství. Míchat kartami bude chtít určitě i na jaře…

V Čáslavi svěřili vyplutí nad hladinu novému kouči. Dosavadní asistent u tamní devatenáctky Vratislav Junek nahradil Radka Richarda, který se po dlouhém zranění vrací na hřiště. Juniorku doplňovali z áčka už v přípravě a cíl je jasně daný: záchrana.

Tvrdý boj právě s oběma béčky očekávají ve Staré Boleslavi. Na rozdíl od rovněž nováčka z Býchor, které jdou do jara prakticky s neměnným personálem, na Slavoji zalovili po okolí. Do kádru přivedli tři hráče v pestrém věkovém rozpětí od 19 do 37 let. Tím nejzkušenějším je Jan Janík. Posledních deset let strávil v Radonicích, kde byl už i hrajícím koučem. Ve více cestovatelské éře své kariéry prošel kluby jako Brandýs, Sibřina, Měcholupy nebo Libiš. Pomůže odvrátit sestupovou hrozbu?