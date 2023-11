Slovan Poděbrady – Dolní Bousov 5:1 (3:1)

Jan Sekera, trenér Slovanu Poděbrady: Do utkání jsme vstoupili jako v předešlých zápasech, bez sebevědomí a bez ochoty dostupovat hráče a plnit pokyny. Bohužel. Dlouho jsem takovou deku nezažil. Úvod utkání patřil soupeři, který velice dobře kombinoval a má ve svém středu několik dobrých fotbalistů, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží. Výjimečně se k nám přiklonilo i štěstí, kdy Bousov nastřelil tyč a jednou po skvělém zákroku Bíny, který nastoupil po zranění, zcela nepochopitelně před prázdnou bránou přestřelil hostující Zahustel. Na jeho obranu musím podotknout, že se hrálo na těžkém terénu, který je u nás na podzim tradicí. A pravidlo nedáš - dostaneš platilo i u nás, kdy Kořínek nepovedenou střelou propálil gólmana hostí. Moje kluky to zvedlo a hrálo se nahoru a dolů, kdy po běžném faulu na půlce kopli hosté balon do vápna, tam se po nedůrazu našich hráčů míč odrazil k volnému Tomíčkovi a ten pohodlně uklidil na 1:1. To nás celkem srazilo a hosté ukazovali svoji kvalitu. Gólman Bína nás ale podržel. Ve 38. minutě po ojedinělé šanci Kořínek nepovedenou střelou z dálky, kterou si bousovský obránce tečoval do vlastní sítě, zvýšil na 2:1. To narušilo soupeřovu rozehru a zbytek poločasu patřil nám, kdy po rychlém brejku Petra Koutského až do malého vápna předložil Kořínkovi, ten se nemýlil a bylo to 3:1 a tím i poločas skončil. Druhý poločas jsem nabádal kluky na dobré bránění a hru v bloku. Chtěl jsem hrozit z rychlých kontrů a to se nakonec ukázalo jako správné. Soupeř musel vzadu otevřít hru a postupně dílo dokonal Kořínek a hezky se trefil levou nestárnoucí Marek Švára. Hosté měli ještě dvě nebo tři šance, ale na těžkém terénu to pro ně nebylo jednoduché. Výsledek 5:1 neodpovídá průběhu hry a nutno podotknout, že soupeř z Bousova se vždy prezentuje kvalitní hrou a patří mezi nejlepší týmy v soutěži. Máme tři body na konec podzimu a to se počítá. Soutěž je vyrovnaná.

Luděk Holub, trenér Bousova: Po sérii čtyř vítězných utkání, jsme k poslednímu podzimnímu zápasu zajížděli na Slovan Poděbrady. Jak jsme odehráli uplynulá dvě kola na těžkém, rozbahněném terénu, ani na hřišti v oboře tomu nebylo jinak. Domácí měli na kontě čtyři prohry a tak chtěli v tomto utkání bodovat naplno. Hned v úvodu dvakrát pálili na branku, poté přišla naše šance, kdy po nahrávce Zdeňka Bělíka minul Ondra Zahustel. V 18. minutě se do vápna protlačil Vratislav Kořínek a střelou pod padajícího Míru Bíma poslal domácí do vedení. Naše další šance přišla ve 26. minutě, Michal Skalický poslal dlouhý míč dopředu, ale Radek Tomíček nastřelil pouze tyč. O čtyři minuty později jsme srovnali, po trestném kopu Michala Horáka vybojoval míč ve vápně Michal Skalický a Radek Tomíček se nemýlil. Hned po rozehrání ze středového kruhu šli opět do vedení domácí, tečovaná střela Vratislava Kořínka skončila za zády Míry Bíma. Následně mohlo být srovnáno, Ondra Zahustel vystřelil, gólman Bína míč vyrazil, ale následnou střelou minul Zdeněk Bělík branku. V další velké šanci přestřelil Ondra Zahustel domácí branku. Nedáš - dostaneš zafungovalo a z následné akce skóroval opět Vratislav Kořínek. V závěru první půle pálil ze slibné pozice vedle Honza Boček. Na úvod druhého poločasu jsme měli výhodu trestného kopu z hranice pokutového území, míč z kopačky Zdeňka Bělíka letěl těsně vedle tyče domácí branky. V 53. minutě jsme nechali rozjet útok po naší levé straně a z následného centru dostal míč do sítě počtvrté Vratislav Kořínek. V 71. minutě nedosáhl ve skluzu na míč v brankovém území Radek Tomíček, v 74. minutě hlavičkoval před branku Michal Horák a domácí vykopávali míč z brankové čáry. A opět po naší brankové příležitosti udeřily Poděbrady, rozehrály trestný kop u našeho pokutového území, Ondra Klíma míč vyrazil, ale nikým nehlídaný Marek Švára ho poslal do sítě 5:1. V utkání nám nebylo přáno, ze spousty gólových příležitostí jsme skórovali pouze jednou, ale i přes závěrečnou porážku by se dala podzimní část hodnotit jako úspěšná. Velké díky fanouškům, kteří nás celý podzim podporovali a i na poslední zápas jich přijelo nás podpořit velké množství.