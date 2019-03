Ve Vojkovicích se na úvod mistrovského jara potkaly celky s opačnými starostmi. Zatímco třináctým domácím půjde na jaře o bytí v kraji, hosté mají reálnou šanci útočit na postup. Do takto nastavených kolejí zápas nasměrovala 77. minuta.

Domácí brankář Pavel Heimrath zahrál rukou před pokutovým územím. Za zmaření šance dostal červenou. Z lavičky povolaný náhradník Petr Nociar si na míč poprvé sáhl rovnou v síti, kam jej z přímého kopu poslal ostřílený Radek Miřatský.

Ač hosté zasadili o vyrovnání usilujícímu soupeři ještě druhý zásah, o rozhodujícím momentu nebylo pochyb. „Vyběhl na dlouhý balon na střed vápna a metr před ním jej chytil do ruky, jasná červená,“ vrátil se do osudné chvíle Radek Šelicha, který setrval u trenérské taktovky Vojkovic. „Je to škoda, protože alespoň na bod jsme měli. Do té doby vyrovnaný zápas mohl klidně skončit čtyři-čtyři. První gól se povedl Mělníku, proto vyhrál,“ smiřoval se s porážkou bývalý ligista.

Hosté hodnotili v podobném duchu. „Druhou půli jsme už více kontrovali a naše trpělivá hra se vyplatila. Vojkovice ale podaly dobrý výkon a v prvním poločase se také mohly dostat do vedení. Pokud budou pokračovat, určitě nebudou mančaftem na sestup,“ vzkázal vedoucí Mělníka Željko Filipovič.

K záchranářské misi, kterou Vojkovicím nikterak neulehčilo ani odstoupení posledních Benátek B, kouč Šelicha povolal z přeborových Tuchlovic gruzínského útočníka Jalaghoniu. O jeho kvalitách se přesvědčil při společném půlroku v Klíčanech. V základní sestavě nastoupil i Hodina z Žatce. „Myslím, že zapadli a pomůžou,“ je přesvědčený Radek Šelicha, který po přestupu z Klíčan už rovněž figuroval na soupisce k utkání, ale zůstal na lavičce.

To hosté se po vydařeném podzimu po nových tvářích příliš nesháněli. Staronovou je navrátilec ze Mšena Petr Dvorný. Lavičku s výjimkou druhého brankáře Chaloupky tvořili hráči z dorostu, což naznačilo, jakým směrem se na Podolí hodlají ubírat. „Vycházíme ze stávající kádru. K letitým oporám zapojujeme kluky z dorostu,“ vyjádřil se před jarním startem k posílení mužstva trenér Václav Zejda.

Jeho barvám vyšlo úvodní kolo nad očekávání. Porážka dobrovického béčka v Ostré znamená hned zkraje tříbodový trhák. „Zkusit si zahrát o postup máme jako jeden z cílů, ale není to tak, že bychom se z toho hroutili. Rozhodnou nejspíš hned první dvě kola, která hrajeme venku. Pokud se nám vydaří, bude to aktuálnější,“ připomněl Zejda i nadcházející výjezd do Vysoké.

Úřadující okresní přeborník bude proti novopečenému lídrovi napravovat porážku z Chotětova, která byla jeho třetí v řadě. Nečekaně plodný vstup do odvet zažívá Lužec. Tým, který jako jeden ze dvou neodečítal body po anulování výsledků Benátek, přidal další tři výhrou nad Starou Boleslaví. Jedinou brankou ji zařídil Kučera, kterému ve druhé půli nabíjel útočný parťák Kučaba.

„Přestože zimní příprava neproběhla podle představ, zvládli jsme první zápas dobře, byla tam fotbalovost, bojovnost. Jsem rád, že jsme vyhráli a odskočil soupeři na devět bodů. Teď se musíme připravit na těžký zápas v Dobrovicích,“ řekl po domácím utkání kouč Eletisu Pavel Dohnal.

Vojkovice – FC Mělník 0:2 (0:0)

Branky: 80. Miřatský, 90. Bernard. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 5:3. ČK: 77. Heimrath – Voj. Diváci: 123.

Lužec – St. Boleslav 1:0 (0:0)

Branka: 63. Kučera. Rozhodčí: Zdeněk. ŽK: 2:2. Diváci: 70.

Chotětov – Vysoká 2:0 (0:0)

Branky: 61. Koníček z pen., 88. Nežerka. Rozhodčí: Šefara. ŽK: 1:4. Diváci: 120.