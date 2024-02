„Říkal, že je v uvozovkách starý. V Lovosicích s námi nebyl, protože byl na soustředění s dětmi. Na trénink by měl dorazit a na soustředění s námi normálně jede. Jestli ale bude pokračovat, je ve hvězdách. Doufám, že ho přemluvíme a ještě si to rozmyslí,“ řekl kouč na adresu čerstvě devětačtyřicetiletého borce, který v první části sezony nakročil k rozšíření své už bohaté sbírky postupů.

Deníku Daniel Hnízdil potvrdil, že momentálně už příliš chytat nechce, a to nejen v Lužci, ale ani v žádném dalším týmu. Fotbalově je prý vytížený i tak hodně. V Byšicích trénuje mládežnické týmy od nejmenší minipřípravky po starší žáky, k tomu pořádá už roky vlastní brankářskou školu s pravidelnými kempy. „Fotbal mám v průměru čtyřicetkrát za měsíc,“ naznačuje důvod, proč s aktivním jarem nepočítá.

Pokud svůj postoj nepřehodnotí, budou muset v Lužci o něco dříve, než původně plánovali, stěžejní post řešit. Václav Rollo sice nemá problém zaskočit, tak jako naposledy v Lovosicích, jenže dost možná tak bude činit i za béčko hrající třetí třídu. „Měl nějaké problémy s ramenem, teď se dal do kupy. Za béčko chodil do pole a chytal Švejda, ale ten má teď odjet na nějakou misi a půl roku by neměl být,“ popsal Martin Tauchman brankářská škatulata.

Že by Rollo chodil za oba týmy, si nedokáže příliš představit. „Něco se stane a budeme nahraní,“ přidal s tím, že po brankáři se u Vltavy průběžně poohlíží. „Měli jsme už předběžně jednoho, který to ale skrečoval kvůli tomu, že dělá na šichty a nevycházelo by mu to,“ přiblížil Martin Tauchman.

Kdo nakonec 23. března ovládne lužecké brankoviště v úvodním ostrém jarním derby s Všestudy?