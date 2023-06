Všestudy – Záryby 2:3 (0:2)

Ivo Lorenc, trenér Všestud: V zápase o šest bodů a na domácím hřišti jsem si od začátku představoval lepší výkon. Celá první půle byla z naší strany špatná, možná nejhorší poločas. Podle toho taky vypadalo skóre (0:2). Po hlasité rozmluvě v kabině jsem viděl úplně jiné mužstvo. Rychle se nám podařilo srovnat skóre a náš tým začal hrát. Bohužel po chybě si necháme z jedné akce soupeře znovu rozhodnout. Takto se o body doma nehraje.

Zdeněk Antoš, trenér Záryb: Na zápas jsme odjeli bez několika opor, které si vykonávaly trenérskou povinnost na zahraničním turnaji. I tak jsme nastoupili s odhodláním vyhrát. Což se nám povedlo v prvním poločase na jedničku. Koncentrovanou hrou jsme soupeře nepouštěli do šancí a naopak jsme se do nich dostávali my. Do poločasu se nám podařilo dvakrát skórovat a vše vypadalo skvěle. Ve druhém poločase jsme bohužel opustili hru z prvního poločasu a nechali se zatlačit na naši polovině hřiště. To vyústilo ve zbytečný faul v našem vápně a následnou penaltou domácí snížili. Netrvalo dlouho a opět naší nedůslednost v obraně potrestali domácí vyrovnávací brankou. Vypadalo to na takzvanou Caplárovu pást, nebo opět na náš oblíbený výsledek 2:2. K našemu štěstí se tak nestalo. Naopak se nám podařilo jednu z mála akcí ve druhém poločase dovést do vítězné branky. Třech bodů ze Všestud si velice cením a doufám, že nám pomůžou k záchraně v soutěži.