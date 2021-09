Mezi střelci překvapivě chyběl ten zatím nejlepší v celé soutěži. Josefa Gabča ale bohatě zastoupili jiní, hned dvakrát se trefil třeba Martin Priatka, v šestém kole už šestý kapitán mužstva. Kaňkou utkání bylo vážné zranění Josefa Svačiny. Chybět tak bude i v příštím kole, ve kterém Byšice nastoupí na hřišti Kralup, ty jsou o pět bodů zpět nejbližším pronásledovatelem.

V šestém kole se dařilo i zbylým okresním celkům. Lužec potvrdil tříbodový import z Velkého Borku poté, co doma otočil zápas s Chotětovem. Kralupy zvládly vítězně derby o Vltavu, v Libčicích je nasměroval k výhře dvougólový Jáchym Kulhavý. Brankář Šídlo inkasoval na hřišti svého dřívějšího působiště až v závěru a pouze jednou. První bodové povzbuzení připsal Velký Borek, v Hovorčovicích dorovnával těsnou ztrátu v závěru prvního i druhého poločasu.

Lužec – Chotětov 3:2 (2:1)

Martin Tauchman, hráč Lužce: „Bojovné utkání. Celkově myslím, že jsme o ten jeden gól byli lepší a zaslouženě vyhráli. V první půli jsme zápas otočili a měli přidat ještě alespoň jeden gól. Kučera při gólu na 3:2 zachoval chladnou hlavu, míč si nejdříve zpracoval a pak vystřelil. Celkově to všichni odmakali. Prejza dvě asistence. Jsme rádi, že jsme potvrdili body z Borku.“

Jaroslav Souček, předseda Chotětova: V utkání jsme se sice ujali vedení už na začátku, ale další příležitost v podobě sólového úniku jsme bohužel neproměnili. Domácí nás ještě do poločasu potrestali za nedůrazné bránění dvěma brankami. Po změně stran se naši hráči hnali za vyrovnáním, kterého se dočkali. Byli jsme i nadále aktivnější, nicméně po dalším centru jsme kapitulovali potřetí. Následné ataky domácí branky už zůstaly z naší strany nevyužity.“

Hovorčovice – V. Borek 2:2 (1:1)

Zbyněk Štrupl, trenér Borku: „Musím kluky pochválit. Stál proti nám dobrý soupeř. Ani po těch pěti porážkách nic nevzdáváme. Bod je asi spravedlivý, zápas přinesl šance na obou stranách. Ale hlavně jsme dali dvě branky, to je povzbuzení.“

Libčice – Kralupy 1:3 (0:2)

David Hemr, trenér Kralup: „Libčice oslabené o čtyři až pět hráčů základní sestavy nám nemohly konkurovat. Celý zápas jsme měli pod kontrolou a spíše šetřili síly na domácí zápas s Byšicemi.“

Byšice – Líbeznice 8:0 (1:0)

Daniel Hnízdil, trenér Byšic: „Líbeznice daly v minulém kole silným Libčicím pět branek za druhý poločas. Měli jsme velký respekt. První poločas vyrovnaný, taková oťukávaná. Nicméně soupeř měl velikou šanci, se kterou si Dominik nadvakrát poradil. I my jsme se dostali do šancí, až tu poslední proměnil Kuba Šteiner. Bohužel na konci poločasu si zlomil holenní kost nás klíčový hráč pravé zálohy Pepík Svačina. Do druhé půle jsme přeskupili posty a soupeře začali mačkat. Osobka dvou až tří hráčů na Pepu Gabča dala prostor ostatním. Dobře se uvedl Martin Priatka, který jako kapitán skóroval dvakrát. Výsledek se vyšplhal až na pro mě neuvěřitelných 8:0.“

Kosmonosy B – St. Boleslav 2:1 (1:1)

Miroslav Sunkovský, trenér Boleslavi: „Začátek zápasu jsme trochu zaspali. Domácí byli jasně lepší. Po vyrovnání jsme byli celý druhý poločas lepší my, bohužel jsme neproměnili šance. Domácí výrazně podržel výborný gólman. I přes dobrý výkon jsme bohužel zůstali bez bodu.“

Holubice - Bakov. n. J. 1:0 (1:0)

Jaroslav Kamenický, trenér Bakova: „Celý zápas jsme domácí tlačili, ale v koncovce jsme byli jako vždy bezzubí, a tomu odpovídá i výsledek. Pokud netrefíme ani prázdnou bránu z malého vápna, tak neporazíme nikoho, ani mužstvo z pralesa."

8. kolo (6. hrané): Lužec – Chotětov 3:2 (18. Černohlávek, 41. Uher, 67. Kučera – 7. Souček, 54. Koníček), Hovorčovice – V. Borek 2:2 (21. a 63. z pen. Pouzar – 45+1. z pen. Šejnoha, 86. Šimral), Libčice – Kralupy 1:3 (85. Paluka – 9. a 74. Kulhavý, 18. Matějček), Byšice – Líbeznice 8:0 (30. a 54. Šteiner, 50. a 64. Priatka, 57. Lauda, 77. Majzler, 82. Svačina, 84. Tumbas), Holubice – Bakov n. J. 1:0 (45. Valtr), Velvary B – Radonice 1:1 (72. Dobiáš – 81. Lenz), Kosmonosy B – St. Boleslav 2:1 (8. Motyčka, 86. Fabián – 44. Bláha).