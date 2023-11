Po období až neuvěřitelného obrození zažívají v poslední době to méně povedené. Fotbalové Zálezlice si v rapidně obměněném složení na podzim sáhly v okresním přeboru na body pouze ve dvou zápasech. Po jejich nedělní dohrávce se Mšenem, ke které nedaly dohromady ani základní jedenáctku hráčů a výsledkem tak byl debakl 0:9, přišli s dalším políčkem jejich bývalí hráči. Někteří z celkem desítky s odstupem téměř půl roku ze svého pohledu objasnili, proč během posledního okna volných přestupů zamířili pryč, většina do sousedních Vojkovic.

Takto fotbalisté Zálezlic slavili na jaře 2022 historický postup do okresního přeboru, dnešní realita tolik veselá není. | Video: Luboš Kurzweil

Zatímco bezprostředně po uzavření červnového přestupního termínu se bývalý kapitán Zálezlic Lukáš Laksar k přesunu prakticky kompletního mužstva pro Mělnický deník vyjadřovat nechtěl, mluvil pouze o zklamání z toho, jak to v Zálezlicích dopadlo, a nové výzvě jinde, o pět měsíců později už zákulisní podrobnosti vyplouvají na povrch. Poměrně podrobně s nimi přišel další člen dnes už vojkovické party Daniel Hovorka.

Podle něj nastal prvotní problém tím, že vedení zálezlického klubu ztělesňované osobou předsedy Jana Ulrycha nechtělo investovat do posílení kádru, aby byl v soutěži, kterou rok předtím vykopal, konkurenceschopnější. Konkrétně mělo jít o proplácení cestovného pro potenciální nové hráče.

Volné přestupy na Mělnicku využilo 56 fotbalistů. Celá desítka je z jednoho týmu

„Bohužel, lidí v okolí je málo, tudíž jsme se museli poohlédnout po posilách z větších vzdáleností. Tady přišla od nás jediná žádost - vytáhnout nějakou korunu na cesťák pro nové posily, aby sem mohly dojíždět. Žádné peníze za zápasy a tak dále, jen prostě na cesťák, aby sem ti kluci mohli jezdit, při dnešních cenách asi normální věc. A tady přišel kámen úrazu pro pana Ulrycha. Ne, že by peníze v klubu nebyly, jen je prostě nechtěl dát,“ uvedl ve svém vyjádření na facebooku soutěže jednatřicetiletý Daniel Hovorka.

Právě dlouholetý šéf klubu Jan Ulrych byl podle něj jediným, kdo měl kontrolu nad tamní pokladnou. „Chtěl to řešit posilami, nebo návratem lidí, kteří by nám při vší úctě v okresu prostě nepomohli. Tímto ta debata skončila. Pan Ulrych jasně věděl, že pokud nám v tomto směru nepomůže, budeme muset odejít pryč, protože za posledních pět let nám vedení nepřivedlo jediného hráče, bylo to jen a jen na nás,“ pokračoval Daniel Hovorka.

Kontumace v přeboru. Zálezličtí hráči dali přednost ukrajinské reprezentaci

S blížícím se koncem sezony pak přišla ze strany hráčů reakce – nejdříve v podobě shody na přihlášení pouze nižší třetí třídy, byť v přeboru se tým udržel. „Všem bylo jasné, že žádný hráč nepřijde, ani za cesťák, ani zadarmo, zkrátka nic… Po domluvě hráčů ve vedení a hráčů v kabině jsme se shodli, že si přihlásíme třetí třídu, aby to všechny zase začalo bavit a měli jsme z fotbalu zase radost,“ přiblížil Daniel Hovorka.

Pro mnohé nejen z okolí klubu překvapivě se ovšem Zálezlice objevily znovu mezi účastníky druhé třídy. „Co pan Ulrych udělal všem za zády? Přihlásil opět okres. To bych řekl, že mluví za vše, co se jeho osoby týká. Že tedy sedm hráčů odchází, věděl čtrnáct ní před koncem sezony. Poslední utkání, přes nevoli hráčů, kteří to odehrát v Borku chtěli, zrušil,“ vrátil se Hovorka v čase.

VIDEO, FOTO: Takhle slaví Zálezlice! Vítěz trojky si vychutnal historický úspěch

Proč se nyní rozhodl jít s podrobnostmi na povrch, má podle něj na svědomí rovněž Jan Ulrych, a to svými řečmi o žoldácích a zabijácích zálezlického fotbalu. „Jediný, kdo tam fotbal pohřbí, bude on sám. Stihl přitom naočkovat lidi, kteří nám roky fandili a stáli za námi. Dneska, když se s nimi potkáte v krámě, tak vás ani nepozdraví. Těm samým klukům, které dříve oslavovali, dnes nemůžou přijít na jméno,“ mrzí Daniela Hovorku a chce odmítnout nálepku, že hraju jen za peníze. „Spíš by měl pan Ulrych všude rozhlásit, jak jsme si vše my hráči museli koupit sami - od dresů až pomalu po balony.“