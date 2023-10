Benátky B – Bakov 2:3 (1:2)

Jiří Kubát, trenér Benátek: Dnešní zápas se mi hodnotí obrovsky těžce. Vypracovali jsme si snad dvanáct brankových příležitostí, vstřelíme ale jen dvě branky, oproti tomu soupeř ze čtyř gólových šancí skóruje třikrát. Do zápasu jsme nevstoupili moc dobře, soupeř několikrát zahrozil, což jsme přežili. Poté se dostaneme do vedení, místo toho, aby nás to povzbudilo a stále do soupeře bušili, tak Bakov skóre do poločasu otočil. Vyrovnávací branka byla střela z dálky, kdy bych řekl, že se hostující hráč spíše ukopl. Druhý gól padl po chybě stopera, kdy jejich útočník přeloboval našeho brankáře snad z pětatřiceti metrů. Máme hodně příležitostí, které ale nezakončíme, nebo nenajdeme spoluhráče ve vápně. Ve druhém poločase šel v 50. minutě střídající Kastl sám na bránu a vyrovnal. Opakuje se ale stále to samé. Branka nás nenakopne. Hosté neproměnili vyloženou šanci, což nás ale nepoučilo. Brzy poté jsme inkasovali po soupeřově autovém vhazování, kdy si xkrát říkáme, že míč nemůže dostat zadarmo střední záložník. Poslední půlhodinu jsme do Bakova bušili, měli asi osm střel, které nám soupeř vykopl z malého vápna. Obléhali jsme, nastřelovali, ale nic z toho nebylo. Fotbal se rozhoduje ve vápnech, kde jsme ale byli slabí. Herně tomu nemám, co vytknout, ale pokud nezačneme dávat branky z příležitostí, které máme, bude to špatné. Na začátku sezóny jsme si šance nevypracovávali, teď se nám to daří, ale je to bez brankového efektu. I přes to bychom se dvěma brankami doma měli bodovat.