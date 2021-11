„Čekal jsem, až mi bude pětatřicet, abych se mohl pustit do založení starý gardy,“ hlásí s nadsázkou Jiří Chrdle, který hranici pro zápasy starých pánů letos naplnil. Už zcela vážně pak přidává, že hlavním záměrem je (ne)pravidelné setkávání hráčů, kteří prožili společná fotbalová léta v jedné – neratovické – kabině.

„Většina kluků už má rodiny a je těžké se jen tak sejít někde u piva. V tomhle případě musím říct, že fotbal opravdu spojuje,“ má sám otec dvouleté dcerky důvod ke spokojenosti po startovacím utkání v Mratíně. To další si s týmem naplánoval na sobotní podvečer (výkop v 18:00) proti Sokolu Jeneč.

Hrát se tentokrát bude na domácí umělce. Jiří Chrdle je velmi rád, že si tým, s nímž vypomáhá i zástupce poněkud starší generace „spolaňáků“ František Janda, vzalo za svůj i vedení FK N/B. Slova díků tak letí za podporu k manažeru Marhanovi i předsedovi Kaňkovi.

„Před prvním zápasem jsme nevěděli, jak to dopadne, kolik nás bude. Oslovili jsme kluky, co prošli Neratovicemi v nové éře, a doplnili to borci jako je Pavel Grznár, Jarda Škoda nebo Tomáš Fingerhut. Nakonec nás bylo asi čtrnáct, další se omluvili,“ vrací se Chrdle do Mratína a k drtivému vítězství 9:1.

Tak jednoznačný výsledek mimochodem nemusí být mezi gardami žádným ternem. „Už s námi asi nikdy hrát nebudou,“ objasňuje a jedním dechem dodává nabídku, že eventuální zájemci o „pouťák“ jej mohou kontaktovat přes klubové stránky.

Bývalý třetiligista, který ve svých nejlepších sezonách střílel za střížkovskou Bohemku, Ovčáry, nebo Hlavici, si na fotbalové nevytížení po zahájení soutěží po pandemii nestěžuje. Loni jako hráč po dvou letech přesídlil a Klecany vyměnil za Rudnou. V A-třídním klubu z Prahy-východ ale nadále působí jako jeden z trenérů áčka.

„Ještě před covidem jsem šel na operaci s meniskem a chtěl odejít z Klecan úplně. Předseda mi ale nabídl trénování. Chtěl jsem si ještě i někde kopnout o něco níž a Rudná mi tolerovala, že nemusím tolik trénovat,“ objasňuje volbu týmu od západních hranic metropole.

I když to prý bylo těžší, na hřišti se do toho po pauzách dostal a cítí se stále dobře. Fotbalové cíle už jsou ale jinde než před lety. „Na hřiště lezu, abych se pořád hýbal a udržoval. Je mi jedno, jestli to bude okres, prales nebo jen stará garda.“

Z Hostivice, kde bydlí kvůli práci na letišti, to má do Rudné kousek. Na účastníka krajské I. B třídy přišel víceméně náhodou přes trenéra shánějícího hráče na facebooku. „Nakonec jsem kromě jednoho zápasu odehrál vše. Bohužel ani jeden zápas jsme neodehráli v nejsilnějším složení a museli lepit sestavu dorostem i kluky z béčka, a to se projevilo na kvalitě,“ přeladí na nelichotivé postavení na posledním místě kladenské skupiny A.

V Klecanech je to docela jiná písnička. Jeden ze soupeřů Nelahozevsi stojí v čele skupiny vlčáků, kteří se na jaře ještě pokusí prohnat o šest bodů utrhnuté duo Spartak Příbram – Doksy.

„S podzimem panuje spokojenost. Nebýt asi čtyřzápasového výpadku, kdy jsme se výsledkově trápili, mohlo to být ještě veselejší,“ ohlíží se a nezastírá choutky na postup do přeboru. „Tým na to je, ale nejsme jediní, kdo má stejné ambice. Pokud se nepovede postoupit, žádná tragédie to nebude,“ ujišťuje.

V trenérském štábu tvoří rovnocennou polovinu po boku Petra Svobody (prošel i futsalovým Olympikem). „Nemáme to postavené hlavní trenér a asistent. Tréninky připravujeme na střídačku a na sestavě se vždy domluvíme, i když je to občas těžké,“ popisuje Jiří Chrdle neobvyklý model.

U trénování by podle svých slov do budoucna rád zůstal. „Trenérské ambice určitě jsou. Dostal jsem příležitost hned na startu trénovat tým z I. A třídy a za důvěru jsem předsedovi vděčný. Uvidíme, kam se posunu a co budoucnost přinese.“