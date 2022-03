„Hattrick už jsem nějaký dal v mládežnických kategoriích, ale v dospělém fotbale, ačkoli už ho hraju nějakých deset let, se mi to povedlo poprvé,“ potvrdil. Stejně jako to, že kanonáda nejspíš nezůstane bez „následků“ směrem do kabiny. „Určitě mě to bude něco stát, spoluhráči mi to hned po zápase dávali sežrat. Ale samozřejmě jsem za to rád a doufám, že se mi osobně a hlavně týmu bude takto dařit nejen příští týden v mělnickém derby, ale i ve zbytku sezony,“ dodal hráč, který dosud nehrál v žádném jiném klubu.

Na jaro se s celým týmem velmi těšil. Po tak úspěšném podzimu není divu. Třináct podzimních výher se podařilo rozšířit o čtrnáctou. „Jsem rád, že jsme po pauze navázali jak herně, tak i výsledkově,“ těšilo jednoho z lídrů sestavy, jehož místo je ve střední záloze.

Na umělé trávě Slavoje Podolí, kde se utkání hrálo, si hosté museli na úvodní gól poněkud počkat, ve druhém poločase už ale přišel Chytilův koncert. „V zápase jsme od začátku dominovali, měli jsme míč na kopačkách, ale domácí se dobře bránili. Zhruba po pul hodině hry jim začínaly docházet síly a nám se začala otevírat okna v jejich obraně. Do poločasu jsme vstřelili branku (Studený), a to nám hodně pomohlo. Chvíli po začátku druhé části jsme dali pojistku a bylo po zápase, soupeř neměl síly ani dostatečnou kvalitu na odpověď,“ popsal utkání Jiří Chytil.

Ze tří gólů, kterými rozšířil svou sezónní bilanci na sedm tref, si nejspíš bude pamatovat hned ten první z přímého kopu z dobrých třiceti metrů. „Spoluhráč si všiml špatného postavení brankáře, který stal hodně u zadní tyče, tak na mě houknul, ať to zkusím. Zapadlo to hezky do vinglu, moc takových gólů jsem ve své kariéře nedal a myslím, že ani nedám,“ usmíval se hráč, jehož specialitou je lobování gólmanů. Pokud k tomu dostane jen sebemenší možnost, jiné zakončení prakticky nepřipadá v úvahu. „Kluci už mě znají a dělají si z toho na tréninku legraci, vždy vědí, co provedu,“ hlásil Chytil. Jeseničtí už možná vědí taky…

