Sedlčany – Milín 4:0 (1:0)

Branky: 22. Štemberk, 69. Sirotek, 82. Lípa, 90. Krotil. Rozhodčí: Špicl. ČK: 72. Rom (M.). Diváci: 362.

Sestřih branek a situace předcházející červené kartě:

Vlastimil Zelenka, trenér Sedlčan: Získali jsme hodně důležité body s lídrem soutěže, takže jsme hodně spokojeni. Je pravda, že zápas a výsledek mohl vypadat úplně jinak, pokud by se hosté v úvodu z několika šancí prosadili a šli do vedení. My jsme zodpovědně bránili a spoléhali jsme na rychlé protiútoky. To se nám docela dařilo, zvláště Sochůrek dělal soupeři svou rychlostí problémy. V úvodu jsme sice zahodili stoprocentní šanci, ale ve 22. minutě jsme šli po rohu a důrazu před brankou do vedení. To se ukázalo jako zásadní pro další vývoj. Ve druhé půli se už hosté do velkých šancí nedostávali a hrozili jen střelami ze střední vzdálenosti. My jsme nejdříve neproměnili další dvě tutovky, v 69. minutě zvýšil Sirotek na 2:0 a po chvíli stejného hráče srazil v úniku Rom a soupeř šel do deseti. Nám se pak podařily ještě další dvě brejkové situace a zaslouženě jsme vyhráli.

Martin Malý, trenér Milína: Dneska jsme bohužel zápas nezvládli. V úvodu jsme neproměnili dvě šance a domácí se prosadili ze standardky. Druhý poločas jsme se už do šancí nedostávali, domácí potrestali naše chyby a zaslouženě vyhráli. Gratuluji jim k výhře a pro nás to, doufám, bude poučení a facka do zbytku sezony.