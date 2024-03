Hlízov – Bohemia Poděbrady 1:0 (0:0)

David Linhart, trenér Hlízova: Kvalitu zápasu opět poznamenal silný vítr, který komplikoval hru nám i Bohemii. My jsme soupeře chtěli nahánět, ale bohužel jsme znovu prohráli los a začínali proti větru. Přesto jsme se první poločas dostali do dvou tutovek, které bohužel neproměnil Král a poté svůj samostatný nájezd z poloviny hřiště neproměnil ani Kruliš. Druhý poločas jsme chtěli po větru zjednodušit hru, hrát delší balony na Maxu a pomoci si standardkami, což se nám povedlo. Po rohu Vančury a nejistém zákroku gólmana dorazil hlavou do sítě míč Zdeňka. Komplikace přišla se zbytečnou červenou kartou Zdeňky, museli jsme do bloku a už se soustředili jen na ubránění výsledku 1:0. Z brejku ještě Tichý trefil břevno a v 88. minutě hosté neproměnili tutovku z malého vápna. S výhrou maximální spokojenost, ale vypadli nám dva stopeři, takže v Čáslavi dostanou šanci náhradníci, na které se zatím moc nedostalo, protože do toho zatím sahat po třech výhrách nebylo potřeba.

Tomáš Kubánek, hrající trenér Bohemie: Největším nepřítelem fotbalu je jednoznačně vítr a to se jasně ukázalo. Zápas musím rozdělit na dvě části. Do obdržené branky byli lepší domácí, byli lepší hlavně v soubojích a odražených míčích, ale žádnou stoprocentní šanci si nevytvořili. Poté se po rohu prosadil hlavou Zdeňka. Od té doby jsme iniciativu převzali my. Zanedlouho byl právě Zdeňka vyloučen, tím byla naše převaha ještě výraznější, ale byla pouze po vápno. Až v závěru utkání měl velikou šanci Novák, ale bohužel minul. Ve finále by asi utkání slušela více remíza, ale jak jsem říkal, vítr oběma týmům jednoznačně znemožnil veškeré ofenzivní akce. Domácí jsou zaslouženě tam, kde jsou, mají dobře složené mužstvo.