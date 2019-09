„Jsme rádi, že jsme udělali dva body, nicméně pořád je to pro nás doma ztráta. Určitě jsme mohli získat i tři. Bohužel nás trápí koncovka. V každém utkání máme tři čtyři šance, dvě skoro stoprocentní, ale neproměníme – stejně jako dneska,“ komentoval první domácí zisk nováčka ve vyšší soutěži jeden z trenérů Václav Zejda.

Nárokování kompletní odměny skutečně nebylo bezpředmětné. Domácí v prvním poločase předčili soupeře pohybem i nebezpečností akcí. V bráně ale neskončila žádná. Vrcholem snahy mužů v černém se v každém z poločasů ukázalo zaťukání na brankovou konstrukci.

„Měli jsme hlavně v prvním poločase více brankových příležitostí. Ale nedali jsme. Myslím, že jsme byli o něco lepší než Pšovka, i když v derby je to těžké určovat,“ rozebíral zápas Zejda.

Se stranami jako by si týmy prohodily i role na hřišti. Domácí se více zatáhli a Pšovka se přece jen snažila diktovat hru. „Byli jsme oslabení o tři hráče základní sestavy (Jiskra, Fuksa, Veselý). Mladí, kteří se dostali na hřiště, jsou sice hodně pohybliví, ale občas ještě více chybují. Ze ztrát měla Pšovka více ze hry,“ objasňoval Václav Zejda.

Hostům ovšem hra do připravené obrany nepřinesla o nic více slávy. S absencí kvalitnější předfinální fáze připomínala optická převaha bušení na zavřená vrata. Cesta nevedla ani přes standardní situace. Opravdu v úzkých se brankář Hnízdil ocitl asi jen při výběhu na míč, u kterého byl dříve Dvorný, jenže odkrytou bránu už z ostrého úhlu nezaměřil.

Trenér Pšovky: Byli jsme horší

Jen o náznacích šancí mluvil i trenér Pšovky, podle kterého tým nedokázal možná i vlivem určité přemotivovanosti navázat na projev z Divišova. „Derby jsme herně nezvládli, jak jsme si představovali. Celý zápas jsme byli horší. Bod je pro nás dobrý,“ rekapituloval Jan Studený a odkazoval i na štěstí při střelách soupeře.

„My jsme si vyloženou šanci nevytvořili, jen náznaky. Z naší strany to bylo hodně bojácný, ukvapený, vepředu chyběl pohyb, lepší centr či přihrávka do vápna. Špatný výkon, ze kterého si musíme vzít ponaučení do dalších zápasů,“ mířil Studený s kritikou do vlastních řad. Soupeře naopak chválil. „Kdyby hrál Mělník tak dobře v každém utkání, tak určitě není, tam kde je. I proto musíme bod brát.“

Náladu pšovecké výpravě na krátkou zpáteční cestu nezvedl ani rozstřel, do kterého až nezvykle poklidné derby dospělo. Černého Petra si vytáhl dorostenec Havrlík. V pořadí druhý exekutor hostí poslal míč do břevna, domácí střelci se alespoň ze značky nezmýlili ani jednou.

SKUPINA A

Votice – Dyn. Nelahozeves 0:3 (0:1)

Branky: 9. a 58. Krejza, 67. Holý. Rozhodčí: Špidra. ŽK: 1:4. ČK: 47. Kučera, 72. Krejza (oba Nel.). Diváci: 80.

SKUPINA B

FC Mělník – Pšovka 1:0 np

Rozhodčí: Garaja. ŽK: 1:4. Diváci: 260.

Dolní Bousov – Záryby 3:1 (1:0)

Branky: 42. Vynikal, 84. Tomíček, 90. Bartoň – 62. Martinec. Rozhodčí: Palek. ŽK: 2:2. ČK: 90. Kasal (DB). Diváci: 102.