Jako by někdo udělal ctrl C a ctrl V prvního derby v sezoně… Dva góly do přestávky, třetí po ní. Mezi úspěšnými střelci znovu i Luboš Krejza. S čistým kontem pak i tentokrát další bývalý hráč Dynama Kamil Šídlo.

„Využili jsme, co jsme využít měli,“ viděl trenér Kralup Tomáš Hunal za prolomením třízápasové série bez výhry efektivitu svých hráčů. Spokojený byl nejen s výsledkem, ale i průběhem derby. „I hosté tam měli nějaké šance, ale myslím, že utkání jsme měli pod kontrolou,“ dodal.

Bývalý prvoligista soupeře bodově srovnaného s posledním celkem tabulky alespoň na dálku chlácholil. „Nehrají vůbec špatný fotbal. V kádru mají dobré fotbalisty. Nemají sice výsledky, ale neprohrávají nijak výrazně,“ připomněl. Pro hosty pochopitelně jen malá cena útěchy…

Neratovice se gólem v závěru udržely na vlně, rozhodl faktor Kali

Jak viděli zápas oni? „Domácí měli asi více ze hry. Z prvních dvou šancí dali dvě branky a vyhráli poločas, druhý už si to hlídali,“ popisoval duel trenér Dynama Daniel Kaplan.

„My jsme hráli to, na co momentálně máme. Třetí gól v nastavení už zápasu neslušel. Klukům nemám co vytknout. Vytvořili jsme si dvě tři šance, gól ale nedokážeme dát. Chybí nám síla ve vápně a instinkt zabijáka,“ dodal a souhlasil, že roli hraje v sérii jarních porážek se ztrácející sebevědomí.

Vždyť poslední příznivý výsledek má nadále podzimní datum výroby. Vše tak nasvědčuje tomu, že pod novým názvem čeká tým v další sezoně pouze I. B třída.

Obě sestavy skrývaly některá nečekaná jména. V domácí brance dostal před jedničkou Víškem po čase prostor Šídlo. Za áčko přitom chytal naposledy v podzimním vzájemném utkání se svým bývalým klubem.

Hostům při absencích Kalaše, Valdy a Simona vypomáhal podruhé v ročníku nestárnoucí „béčkař“ Vymětalík. „Hrál výborně, pomohl. Stejně tak Pekárek,“ zmínil kouč Kaplan srdcaře Dynama.

O podobné nejspíš asociací už schváleným převodem soutěže pod TJ Klíčany od léta přijde. Přednost téměř jistě dají současné rezervě, která neohroženě míří za postupem do třetí třídy a v nové sezoně už bude pod značkou Dynama jediným týmem dospělých.

A budoucnost současného áčka? „Tým pro novou sezonu budeme muset rozhodně doplnit, abychom to hráli bez nervů a nějakého přemlouvání lidí,“ počítá Daniel Kaplan s dalším kolečkem vábení eventuálních posil. Že by to bylo jen do B-třídy, prý až tolik nevadí. „Už druhou sezonu hlavně prohráváme, nabaluje se to. Je lepší hrát níž a vyhrávat častěji,“ uvažoval…

PODÍVEJTE SE: Takto utkání svým fotoaparátem zachytila Natálie Hunalová: