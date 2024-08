„Myslím si, že jsme byli lepším týmem, ale neproměnili jsme hodně šancí. Domácí měli čtyři a dali tři góly, chybí nám i štěstí,“ mrzela porážka hostujícího Jana Vetešníka.

Jediný a rovněž dvojnásobný střelec hostí nemluvil do větru. S podobným hodnocením totiž přišel i kormidelník domácích Miroslav Doležal. „Soupeř nás dobře eliminoval, byl lepší a kvalitnější než my. Hlavně v prvním poločase. Vyhrával mini souboje, sbíral odražené míče a byl všude dříve. Nám tohle paradoxně nefungovalo,“ přiznával hostům herní kredit.

Jeden ze dvou nejlepších střelců Libiše v uplynulé sezoně rovněž ocenil výkon mužstva. „Věděli jsme, že to bude těžký zápas, to je vždy v Poříčanech. Na druhou stranu jsme podle mě podali nejlepší týmový a hlavně bojovný výkon, proto nás to mrzí, že to nestačilo ani na bod.“

Že by se negativně projevila bezmála půlhodinová neplánovaná přestávka, si nemyslí – na rozdíl od domácích. „Nehrálo to asi nějakou velkou roli, bylo to pro oba týmy stejně nepříjemné. Musíme navázat na tenhle bojovný přístup a doma vyhrát,“ přeladil čtyřiadvacetiletý útočník na sobotní duel proti šestibodovým Tuchlovicím.

„Pomohla nám pauza kvůli dešti a bouřce. Utkání jsme nakonec zvládli, za což jsem rád. Ale nebyla to od nás práce a nasazení, se kterým bych byl spokojený. Každý den není posvícení. Musíme zvednout hlavy a připravit se na další zápas,“ měl jasno kouč poříčanského celku.

Poříčany – Libiš 3:2 (2:1)

Branky: 8. Dudla, 34. a 77. Dukay – 28. a 57. Vetešník. Rozhodčí: Poklop. ŽK: 2:4. Diváci: 150.