Stěhování Jiřího Lokši a Romana Letka do A-třídních Úval vyplavalo na povrch ještě hluboko v zimním období. Už to bylo jisté oslabení. V Byšicích nakonec musejí oželet zdaleka nejen „vyšehořovickou“ dvojici.

U Košáteckého potoka nepokračují ani Lukáš Kučera, který Úvaly zachraňuje coby trenér, Jiří Sivák, Josef Hrodek (všichni přešli do Mnichovic) a také David Gögh. Ten podle už bývalého kouče Hamšíka s fotbalem zatím úplně skončil.

„Dohodli jsme se, že si najdou jiná angažmá. Vydali jsme se jako klub trochu jinou cestou,“ potvrdil předseda TJ Vladimír Hroško s tím, že úsporná opatření si vyžádal i odchod jednoho ze sponzorů.

Rozcupování základní osy sestavy nakonec nevydýchal ani trenér Michal Hamšík. Po přípravném utkání s Velkým Borkem, v němž byl sám jedenáctým hráčem, napsal vedení klubu, že končí.

„Ztratil jsem motivaci. Byla by to pro mě zbytečná ztráta energie. Zbylých cca sedmnáct lidí na dva týmy může trénovat kdokoli. Vyznávám jinou cestu a styl fotbalu, než by byl stávající tým schopen hrát,“ řekl Deníku Michal Hamšík k rozchodu s klubem, který opustil i jako hráč a přestoupil do Horních Počapel.

Mistrovský start, odložený o týden kvůli odstoupení Benátek B, ukázal, že „béčkovou“ sestavu čeká v kraji náročná mise. Po porážce 2:4 ve Staré Boleslavi je ze zimování v klidném středu rázem průběžné jedenácté místo jen s tříbodovým náskokem na sobotního přemožitele.

Oříškem je i samotné skládání jedenáctek pro dvě soutěže. Hráčů není nazbyt, a tak sobotní sestava áčka na šesti postech kopírovala tu z úvodního mistráku rezervy ve čtvrté třídě. Doplnění z dorostu, o který se Byšice dělí ve sdruženém týmu s dvěma kluby z okolí, prý přichází v úvahu nanejvýš do béčka.

Také samotný Vladimír Hroško hodlá v létě po dvanácti letech skončit v čele klubu, přesto budoucnost jemně nastínil. Domácí hráči vedení na obou frontách trenérem Miroslavem Hudcem chtějí sezonu v kraji nejen dohrát, aby nedošlo na případný citelný finanční postih, ale zároveň se v soutěži i zachránit. Do dalšího ročníku by pak v Byšicích postavili už jen jedno mužstvo. Do jaké soutěže, nejspíš zůstane ještě nějakou dobu nejisté…