„Remíza je asi spravedlivá,“ uvažoval po návratu z Kolínska hrající kouč Pšovky Jan Studený. I podle něj byla zajímavější první půle. „Bylo k vidění dost šancí, těch vložených jsme měli víc. Začátek zápasu patřil domácím. Zlobili nás rychlým přechodem do útoku a v osmé minutě šli i do vedení. V další šancích domácí mířili mimo. Měli jsme dost šancí na to, abychom utkání zvládli, ale nedařilo se nám je proměňovat. Nastřelili jsme břevno, pak nám nebyla uznaná branka pro ofsajd,“ zmínil Studený. „Ve druhé půli už se toho moc neudálo, byl to spíš boj o každý míč. Vzhledem k neproměněným šancím a taky, že se nám nepodařilo zopakovat výkon z minulého zápasu, musíme bod brát.“