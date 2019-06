K bezproblémové domácí rozlučce Dynama zavelel Holý, který v úvodní půlhodině uklidil nabídky od Simona i Krejzy. Nejlepší střelec mužstva Krejza pak do pauzy sám navýšil skóre. Aby snad domácí nepodcenili druhý poločas, přišlo v nastavení prvního drobné varování. Holý podrazil Martina Chlastáka. Proměněná penalta ale žádný zvrat do dění nepřinesla. Kučera a dvakrát Jindřich jistili vyrovnání nejvyšší výhry v sezoně. V posledním kole svěřenci kouče Kaplana na půdě třetího Vestce nadálku zabojují o konečné páté místo.

Kouč spěchal na rozlučku z nemocnice

Na Pšovce to byly nervy až do konce, nakonec se šťastným závěrem pro soupeře. Domácí přišli o výhru až v nastaveném čase, kdy se do jejich šestnáctky vypravil i brankář soupeře. Rezerva Českého Brodu nakonec urvala i druhý bonusový bod. Utkání přineslo několik kontroverzních momentů.

„Zase musím kluky pochválit, jak super hráli. Bohužel z toho byl jen bod,“ stavěl výkon nad výsledek Miloš Mrvík, který kvůli svému poslednímu domácímu utkání v roli kouče Pšovky opustil na revers nemocnici, kde se zotavoval po operaci.

„Jsem rád, že kluci nerezignovali a poprali se o body. Hlavně od prvního inkasovaného gólu jsme hráli dobře,“ hodnotil jeho protějšek Jindřich Stejskal.

První poločas byl vyrovnaný, hrálo se bez větších šancí. Branky padaly až po změně stran. Pšované se dostali do vedení po situaci, které předcházelo Rypkovo hraní rukou. Podle domácích sporné, podle hostů jasné.

„Stoper dával hlavou balon gólmanovi, ten si pro něho vyběhl za vápno, domácí kluk si to ale hodil rukou a dal míč do brány. Chápu, že rozhodčí to vidět nemusel, ale nechápu, proč se dotyčný hráč nepřiznal. Pořád voláme po fair play, a když je možnost zachovat se podle pravidel, podřízneme si větev. Smutný moment,“ zlobil se kormidelník rezervy.

Hosty situace nezlomila. Vzápětí se jim podařilo vyrovnat. Po centru z pravé strany propadl míč do vápna, kde byl připravený Šimůnek.

Tři minuty před koncem ale hosté kapitulovali po trefě Pokorného podruhé a znovu se čílili na sudího Glogara. „Mužík vyvážel balon, soupeř ho podkopl, on zavrávoral, při tom ztratil balon. Domácí po této akci z brejku dali na 2:1,“ popsal situaci Stejskal. „Úplně regulérní gól,“ nesouhlasil nadálku Miloš Mrvík. Jeho tým ale vedení neudržel. Brodští veškeré úsilí vrhli do útoku a v nastaveném čase se podruhé v zápase prosadil Šimůnek. A tentokrát se odpískání faulu marně domáhali Mělničtí. „Byl to jasný faul na našeho gólmana. Jejich hráč se přiznal. Rozhodčí se nám ještě omlouval, že to měl pískat,“ nechápal po utkání Mrvík. Že k ataku Šandy došlo, netajili ani hosté. „Všichni kluci, včetně brankáře, šli do vápna. Tvrdě jsme atakovali brankáře, nastala mela, čehož jsme využili k vyrovnání,“ líčil českobrodský trenér. O vítězi musely rozhodnout penalty. V nich byli po dvou úspěšných zákrocích svého brankáře štastnější hosté.

Navlas stejným výsledkem se Záryby rozešly s rezervou Čáslavi. Domácí v souboji ještě ne zcela zachráněných vyhráli první poločas, ve druhém ale po rohovém kopu o náskok přišli. Hosté pak vývoj dokonce otočili. Pojistku ale nepřidali a přišel trest. Za vyrovnaného stavu se šance na rozhodnutí vystřídaly před oběma bránami, ale zůstalo jen u nich.

Konečná dělba ještě nechá oba soupeře v napětí. Nepříliš pravděpodobný sestup třetího středočeského mužstva z divize (dva už jsou jistí) by o patro níž srazil právě jednoho z nich. O bod lepší výchozí pozici sice má parta od Labe, v závěrečném kole ale míří na hřiště soupeře, konkrétně do Divišova.

„Penalty jsme vyhráli zaslouženě, za druhou půli bych chtěl hráče pochválit. Akorát si neumíme poradit se standardními situacemi, na to se musíme zaměřit,“ hodnotil zápas trenér hostů Jakub Svoboda. Podle domácích remíza utkání celkově slušela.

SKUPINA A

Nelahozeves – Petrovice 6:1 (3:1)

Branky: 13. a 23. Holý, 39. Krejza, 52. Kučera, 68. a 91. Jindřich – 45. Štemberk z pen. Rozhodčí: Navrátilová. ŽK: 1:3. Diváci: 41.

SKUPINA B

Pšovka – Č. Brod B 2:3 np (0:0)

Branky: 60. Rypka, 87. Pokorný – 62. a 90. Šimůnek. Rozhodčí: P. Glogar. ŽK: 3:3. Diváci: 98.

Záryby – Čáslav B 2:3 np (1:0)

Branky: 44. Brabec, 62. Machka – 49. Chadraba, 54. Ronovský. Rozhodčí: Mrázek. ŽK: 3:2. Diváci: 120.