„Už ani nevím, co tomu předcházelo, asi jsem se svým pomalým tempem vracel na naší polovinu, kde zrovna soupeř měl balón, a přitom jsem se podíval na gólmana, kde stojí, byl na půlce půlky, já stál na své půlce půlky,“ začal své líčení nevšední trefy sedmadvacetiletý ofenzivní hráč.

Ve chvíli, kdy mu bliklo „teď kdybych dostal balón, tak to zkusím“, jej spoluhráči opravdu vybojovali. Po nahrávce od Daniela Kortiše bylo jasno. „Byl jsem sám, nebyl jsem ani pod tlakem, gólman pořád venku, tak jsem to zkusil a pak jen čekal. Naštěstí to tam padlo a doufám, že z toho máme záznam,“ pokračoval s úsměvem byšický odchovanec, který do Libiše přestoupil před dvěma lety z kralupského FK 1901.

Radost fotbalistů LibišeZdroj: Antonín ČvančaraByť po zápase došlo i na hlášky typu, že do prázdné brány umí dát gól každý, Dominik si gólu pochopitelně považuje. A netají, že po podobném prahnul. „Celkově o mně kluci vědí, že se o to na trénincích snažím, zkoušíme takové ty hry - z půlky břevno a nebo gól. Zrovna ve čtvrtek jsem tím zahájil fotbálek, kdy mi ho trenér neuznal, protože jsem přes celé malé hřiště lobnul právě jeho,“ culil se hráč nosící už leta dres s číslem třináct.

Trochu jako z hollywoodského filmu má prý příběh jeho trefy počátek už u ranní snídaně. „Abych se trochu namotivoval, pustil jsem si na YouTube football long shot, kde byli Beckham, Rooney i Schick. Další taková ironie - v kabině před zápasem jsem říkal Danovi Kortišovi, že jsem na to koukal, a právě on mi na gól nahrál,“ vylíčil pobaveně.

Co zatím úplně na jásot není, jsou výkony a s tím i postavení ex-divizního mužstva v podzimní tabulce. I sobotní zápas mohl při množství šancí na obou stranách skočit všelijak. „Kdyby soupeř proměnil šance, které měl, tak se klidně můžeme bavit o remíze,“ souhlasil autor dvou podzimních branek. „Naštěstí jim to Sáťa v bráně nedovolil,“ chválil jednoho ze strůjců výhry.

Ta přišla po čtyřech chudých kolech s jediným bodem. Dominik přikyvuje, že už byla po předešlých nezdarech moc potřebná. „Ale potřebujeme bodovat dál. Teď nás čekají týmy, které jsou na tom bodově podobně a my se tak můžeme odrazit do relativně klidného středu tabulky,“ vyhlížel nejbližší duely v Tochovicích, se Sedlčany a v Kutné Hoře.