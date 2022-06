„Těžké utkáni, jak z pohledu počasí, tak důležitosti,“ potvrdil hostující Martin Tauchman po zápase. To už panovala v táboře Eletisu euforie, napříště by si ale hráči takový zážitek rádi odpustili. „Musíme se teď pobavit o posílení, abychom se takovým zápasům o vše vyhnuli. Celkově pochvala pro všechny hráče, realizační tým a fanoušky, kteří nás přijeli v hojném počtu podpořit,“ navázal.

Hosté věděli, že musí uhrát alespoň bod. A právě ten si vlastním gólem soupeře na 2:2 necelých deset minut před koncem řádné hrací doby zajistili. „Dvakrát jsme dotahovali. První půle byla vyrovnaná, bohužel jsme nedali tři vyložené šance. Oni nastřelili dvakrát tyč a do vedení šli po penaltě. Druhou půli už jsme byli lepší. Po vyrovnání jsme dostali v 70. minutě na 2:1, ale ještě víc nás to nakoplo,“ popisoval drama Martin Tauchman.

Druhé vyrovnání přišlo hned poté, co to po necelých deseti minutách na hřišti přehnal s důrazem domácí Lalouček a Holubičtí museli do deseti. Podle hostů šlo o důležitý moment. „Absolutní zkrat, který nám nahrál,“ doplatil podle Tauchmana soupeř na nedisciplinovanost.

V nastaveném čase už pracovaly emoce na plné obrátky a boj o bytí nechutně vygradoval. Nejzkušenější domácí borec Jiří Valtr si spletl hřiště s boxerským ringem a soupeře napadl pěstí. O více než dvacet let mladší Bernard dokonce musel na vyšetření do nemocnice. „Nesmyslně knokautoval naše dva hráče pěstí do obličeje,“ kroutil hlavou Martin Tauchman.

Nějaký ten šrám utržil i Valtr starší, kterého v odvetě poslal strčením na trávník Martin Kučaba, rozhodčí Nehasil pak vykázal i jeho. Výčet zraněných tím ale nekončil. Valtr junior nedohrál kvůli nezaviněnému zranění kolena. Stuchlý a Sušír se ve druhém poločase střetli hlavami, první z nich musel střídat, na bolest hlavy si ale po závěrečném hvizdu stěžoval i hráč hostí. Na zahojení mají všichni dost času, nový ročník začne v srpnu.

Chybět už bude Velký Borek. Ten i přes záchranářskou šanci na úrovni předního pořadí ve Sportce a oslabené sestavě vyhrál nad Kralupy úvodní poločas o dvě branky. Druhý už patřil favoritovi, který z mistrovské kocoviny rychle procitl a čtyřmi góly výsledek otočil.

Do zápasu jsme vstoupili vlažně. I když trenéři na to hráče upozorňovali, bylo vidět, že o nic nejde,“ popsal úvod předseda Kralup Luboš Černý. Hosté podle něj měli zpočátku navrch především v proměňování šancí. „Soupeř se dostal čtyřikrát za půlku a dal dvě branky. My měli v utkání dvacet šancí, nastřelili třikrát tyč. Zaslouženě jsme utkání otočili zlepšenou hrou ve druhém poločase,“ dodal Černý.

Třetí remízou z posledních čtyř kol s bronzovou sezonou rozloučili fotbalisté Byšic. Proti Hovorčovicím za ni mohli být rádi. Přestože hosté v utkání dvakrát dotahovali, herně měli navrch a v závěru sahali po vítězné brance. Trenér Daniel Hnízdil označil Hovorčovice dokonce za nejlepší tým, se kterým se jeho tým na jaře potkal.

15. kolo (26. hrané): St. Boleslav – Velvary B 7:1 (71. a 73. Krulich, 47. a 87. Bláha, 14. Práger, 29. Reichert, 44. Vodák – 51. Mikš), Kralupy – V. Borek 4:2 (54. z pen. Mařík, 65. Hemr, 85. Junek, 87. Matějček – 12. Kováč, 39. Minář), Líbeznice – Chotětov 0:6 (4., 49., 84. z pen. a 86. Koníček, 9. Rusiňák, 59. Vtelenský), Bakov n. J. – Radonice 5:0 (40. a 68. Ajchler, 77. a 81. Matouš, 62. Vitmajer), Holubice – Lužec 2:2 (42. z pen. Brož, 68. Valtr st. – 60. Kolařík, 81. vl. Vlk), Byšice – Hovorčovice 2:2 (16. z pen. Gabčo, 32. Macháček – 23. Černý, 66. Pouzar), Libčice – Kosmonosy B 3:8 (4. John, 20. Paluka, 76. Šindelář – 6., 44., 55. a 77. Fišer, 29. a 90. Král, 42. Hlaváček, 87. Boxan)