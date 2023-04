Na jaře i podruhé dokázali dohnat doma ztracené body venku. Fotbalisté kralupského FK 1901 vyhráli páteční předehrávku v Jílovišti. Pod umělým osvětlením porazili domácí dvěma góly Krejzy 2:1.

Kralupský Luboš Krejza vystřelil svému týmu výhru v Jílovišti. | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

Podle trenéra hostí Karla Kristena bylo utkání kvůli horšímu terénu malého hřiště hodně bojovné a náročné. Hosté nad domácími v sestavě i exligovým Janem Rajnochem či na podzim ještě střelcem Nelahozevsi Jakubem Kučerou dvakrát vedli. Jako rozhodující se ukázala až druhá trefa Luboše Krejzy z úvodu druhého poločasu.

„Ze začátku nás soupeř dostával pod tlak, ale do větších šancí jsme je nepouštěli. Jíloviště hrálo jednoduchý styl nakopávaných balonů do vápna. My jsme se zaměřili na brejky a jeden nám vyšel. Soupeř ale ještě do poločasu srovnal po našem nedůsledném souboji a nezachyceném náběhu protihráče,“ popsal kouč Kralup poločasovou remízu. Důležitým momentem podle něj bylo také nucené odstoupení jednoho z tvůrců hry domácích Ondřeje Waltera těsně před pauzou.

„O poločase jsem hráče nabádal, že se obraz hry nezmění a bude záležet na tom, jestli vydržíme nastolený trend tvrdosti a obětavosti pro tým. Hned z kraje druhého poločasu se nám ze standardky podařilo vstřelil rozhodující gól po zaváhání domácí obrany. My jsme svoji poctivou prací soupeře ve druhém poločase k ničemu nepustili a odvezli pro mě zasloužené a důležité tři body. Kluci zaslouží obrovské poděkování za odvedenou práci,“ dodal Karel Kristen. S hráči se nyní chce co nejlépe připravit na Milín, který považuje za nejlepší tým v soutěži.

