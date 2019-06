Ve Vojkovicích na sebe narazila mužstva, pro které šlo z odlišných důvodů o poslední vystoupení na této úrovni. Zatímco domácí od začátku ročníku pouze paběrkovali a o jejich sestupu bylo rozhodnuto dlouho dopředu, rezerva třetiligové Dobrovice byla ještě v jarní části ve hře o postup. Z ekonomických důvodů ale přihlásí od příští sezony jediný tým do krajského přeboru.

I tak cukrovarníci v předešlých zápasech pravidelně bodovali. Divoká vojkovická výhra 6:4, která byla pro svěřence hrajícího kouče Radka Šelichy teprve druhým jarním ziskem, tak poměrně překvapila. Domácí pochopitelně příjemně…

„Do zápasu jsme dobře vstoupili. Hráli jsme s chutí, v uvolněné atmosféře. Všichni se těšili na konečnou, že po sezoně posedíme. Soupeř to rovněž přijel jen odehrát. V ne zrovna extra tempu padla spousta branek, my jich dali víc,“ usmíval se Radek Šelicha nad zápasem, kterým se s vojkovickým klubem rozloučil. Jako trenér i hráč. Jak sám potvrdil, vyslyšel volání k návratu do Klíčan, kde povede mužstvo v krajském přeboru. „Byl jsem s nimi nadále v kontaktu. Byli jsme domluvení, že půjdu do Vojkovic na sezonu a pak se vrátím.“

Patřičně veselo bylo v sobotu ve Vysoké. Domácí tam hlavně zásluhou probuzeného nejlepšího střelce soutěže Josefa Gabča ovládli přímý souboj o šesté místo. Bakov porazili rovněž tenisově 6:2.

„Měl teď v některých zápasech smůlu, tentokrát čtyři ze svých sedmi šancí dal,“ uvedl na adresu probuzeného kanonýra trenér vítězů Václav Řízek, který považoval výhru za zaslouženou. „Hosté sice neproměnili penaltu, ale už za prakticky rozhodnutého stavu. O něco lepší jsme asi byli.“

S konečným umístěním panuje ve Vysoké spokojenost. „Před začátkem jsme větší ambice určitě neměli. Odpovídá to našim představám,“ potvrdil Řízek, podle kterého se vydařila i společná rozlučka s béčkem slavícím postup z pralesa. „Kromě koupele v bazénu, který si hráči nechystali hned vedle hřiště, došlo například i na olympiádu v hodu oštěpem a další tradiční srandy,“ líčil.

Tradiční dokopnou si užili také v Milovicích. Jenže na rozdíl od mnohých jiných den před závěrečným zápasem s Byšicemi. Ty si životosprávu naopak pohlídaly a odvezly přesvědčivé vítězství 4:1. „Poslední zápas jsme bohužel místo tradiční soboty museli odehrát v neděli. Sobotní výživná rozlučka hráčům evidentně rozhodila metabolismus v těle a na hřišti jsme pak vypadali jak dehydrovaná karavana zmožená cestou saharskou pouští,“ uvedl po utkání trenér milovického mužstva Pavel Pavlíček.

Vojkovice – Dobrovice B 6:4 (3:2)

Branky: 6., 17. a 64. Kobera, 18. Hampejs, 57. Prachař, 88. Šelicha – 9. a 35. Kopecký, 67. a 85. Cigánek. Rozhodčí: Kratochvíl. ŽK: 0:2. Diváci: 50.

FC Mělník – Chotětov 3:5 (2:1)

Branky: 13. Bernard, 66. Žaba – 71., 76. a 85. Kern, 59. Koníček. Rozhodčí: Šafránek. ŽK: 1:1. Diváci: 45.

Vysoká – Bakov n. J. 6:2 (2:1)

Branky: 22., 40., 58. a 61. Gabčo, 55. Rolenc, 89. Štolba – 27. Vitmajer, 87. Prokůpek. Rozh.: Babák. ŽK: 2:0. Diváci: 70.

Milovice – Byšice 1:4 (0:3)

Branky: 49. Fišer z pen. – 11., 41. a 72. Hakl, 45. Zámečník. Rozhodčí: Benák. Bez karet. Diváci: 110.

Konečná tabulka

1. FC Mělník 24 17 1 0 6 62:43 53

2. Libčice 24 14 1 2 7 72:44 46

3. Chotětov 24 13 3 1 7 61:43 46

4. Dobrovice B 24 13 1 4 6 81:53 45

5. Holubice 24 11 2 3 8 66:60 40

6. Vysoká 24 11 1 2 01 68:66 37

7. Bakov nad Jizerou 24 11 1 0 12 44:51 35

8. Milovice 24 8 3 2 11 59:61 32

9. Ostrá B 24 8 1 5 10 68:61 31

10. Stará Boleslav 24 9 2 0 13 55:67 31

11. Byšice 24 8 2 2 12 46:51 30

12. Lužec 24 7 4 1 12 44:65 30

13. Vojkovice 24 2 2 2 18 26:87 12

Rezerva Benátek ze soutěže odstoupila a stala se prvním sestupujícím do okresního přeboru.