Podle ohlasů z kralupského tábora šlo o velmi důležité vítězství, které zajistilo klidnou zimu. Před utkáním oba celky dělilo sedm bodů. „Jsme rádi za důležité tři body, ale musíme uznat, že soupeř nebyl vůbec špatný a proto je vítězství o to cennější. Nebylo to vůbec jednoduché utkání, kterému nepomohl podmáčený terén. Byl to boj,“ zrekapituloval utkání předseda kralupského FK 1901 Luboš Černý, jehož tým se aktuálně vyšplhal už na 21 bodů.