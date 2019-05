Ačkoli venkovní zápasy už Dynamovcům v minulých týdnech přestaly vycházet, ty domácí nadále zvládají s čistým štítem. K přetlačení v tabulce sousedních Votic pomohla penalta. Jeden z hostů těsně před odchodem na přestávku podrazil Kučeru a Holý z puntíku rozhodl.

Jiný gól sice utkání nenabídlo, přesto se podle trenéra vítězů Daniela Kaplana bylo na co dívat. „Hrál se kvalitní fotbal. Také hosté mají v sestavě mladé běhavé kluky. Na obou mužstvech bylo vidět, že mají nahráno. Možná jsme měli jako domácí o něco větší chuť po vítězství a vypracovali jsme si více šancí,“ odpovídal podle Kaplana těsný výsledek dění na hřišti.

Penaltové zákroky i po zkušenostech z nejvyšších soutěží, kde situaci často odhalí až zpomalený záběr, jen nerad hodnotí. „Z laviček k tomu máme padesát sedmdesát metrů. Ptal jsem se trenéra Votic, s nímž se známe, a hráč mu prý říkal, že šlo o jasný faul. Vypadalo to tak i v reálu,“ komentoval klíčový moment.

Gólem do šatny vyprovázela soupeře i Pšovka. Pohotově zakončující kapitán Chytil zvyšoval proti Čelákovicím už na 2:0. Výhru nezkomplikoval ani kontaktní gól z jedné z úvodních šancí Unionu. Domácí kontrovali hned dvakrát, a tak i druhé snížení soupeře zůstalo jen kosmetickou úpravou.

„Byl to těžký zápas, kterého jsem se hlavně kvůli asi třem absencím v základu bál, ale kluci to pojali perfektně,“ ulevil si trenér Pšovky Miloš Mrvík po zápase, jímž se vítězové na rivala dotáhli v tabulce. Oba tak mají po čtyřiceti bodech a téměř jistou záchranu.

Podle do konce sezony ze hry vyřazeného kouče, který boural na kole, se blížící se konec soutěže podepsal na obrazu hry. „Fotbal oboustranně nebyl nic moc. Chybělo hlavně výraznější nasazení. Všichni už jsou asi unavení,“ shodoval se Miloš Mrvík s hodnocením hostů. „Z obou stran to nebylo nic moc, bylo hodně zkažených přihrávek a my jsme dostali tři branky po individuálních chybách. Hráli jsme ale bez čtyř lidí základu,“ přidal svůj pohled čelákovický sekretář Milan Šikl.

Záryby začaly proti Luštěnicím v duchu minulého obratu duelu v Čelákovicích. Jenže nadšení z bleskového vedení postupně ochladlo až k výsledku 1:3. „Rychlý gól jako by nás uchlácholil. Od dvanácté minuty jsme se přizpůsobili hře Luštěnic. Nakopávaný fotbal byl vodou na jejich mlýn. Jejich vyšší a subtilnější hráči náš v soubojích umlátili,“ charakterizoval utkání hrající asistent trenéra Daniel Krulich.

Nevyrovnané jarní výkony a výsledky podle něj korespondují především s přístupem mladých hráčů, kterým se v mužstvu snaží dávat více prostoru. „Jeden zápas odjedou na sto procent, další jen na dvacet. Takhle to nejde. Chybí tomu větší stabilita.“

SKUPINA A

Nelahozeves – Votice 1:0 (0:0)

Branky: 45. Holý z pen. Rozhodčí: Stádník. ŽK: 2:0. Diváci: 50.

SKUPINA B

Záryby – Luštěnice 1:2 (1:1)

Branky: 2. J. Šťovíček – 17. Kopa, 48. Hrdlička. Rozhodčí: Pejša. ŽK: 1:1. Diváci: 82.

Pšovka – Čelákovice 4:2 (2:0)

Branky: 22. Zeman, 45. Chytil, 61. Bláha, 76. Pokorný – 54. Pánek, 88. Bílek. Rozhodčí: Budil. ŽK: 1:2. Diváci: 100.