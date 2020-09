Výhra domácích se však nerodila vůbec jednoduše. Do branky Dynama se po téměř šesti letech postavil Roman Špaček, který nahradil vykartovaného Zavadila.

První polovina utkání byla vyrovnaná, ale na šance a střely na branku měla navrch jednoznačně Velká Dobrá. Ve 12. minutě Porazil prakticky z malého vápna v jasné příležitosti minul domácí branku.

Těsně před koncem poločasu zůstal po souboji ležet na trávníku zmiňovaný Porazil a s podezřením na zranění zad byl následně převezen sanitkou do nemocnice.

Hostující hráči byli zraněním spoluhráče otřeseni a toho využilo domácí mužstvo, které z ojedinělé šance prvního poločasu Křtěn poslal po centru Valdy do vedení.

Začátkem druhého dějství utekl po pravém křídle velmi agilní Valda, poslal centr na Holého, a ten zvýšil na 2:0. V 58. minutě z pravé strany Křtěn hledal ve vápně Hrnčíře, který zvýšil na 3:0.

Brance již přihlížel trenér pražské Slavie Jindřich Trpišovský, který zavítal na utkání v průběhu druhého poločasu. V 84. minutě unikl opět po pravém křídle Valda, který nastřelil ve vápně ruku jednoho z hostujících obránců. Z následné penalty zvýšil na konečných 4:0 Krejza.

Trenér Nelahozevsi Daniel Kaplan uznal, že jeho tým byl v prvním poločase horší. „Soupeř byl na míči i pohybově lepší a měl větší chuť hrát. Přehrával nás na všech postech. Měli jednu obrovskou šanci, kterou z malého vápna trefili vedle,“ oddechl si Kaplan a konstatoval, že jeho tým pak využil hrubky hostů a šel do vedení. „Začátkem druhého poločasu jsme přidali druhou branku a poté jsme již byli lepší a převzali otěže,“ dodal.

Hostující Vlastimil Hrubý mínil, že první půle byla velice dobrá z obou stran. „Hrál se rychlý fotbal. My měli první tutovku, kdy jsme netrefili téměř prázdnou branku. Pak jsme měli ještě pár náznaků, takže si myslím, že na šance jsme byli určitě lepší,“ popisoval a naznačil, že jednou mohl jeho tým pomýšlet na exekuci pokutového kopu.

„Byl jsem tedy daleko, ale zdálo se mi, že byla na našeho hráče penalta. To byl další takový zlomový moment. Pak to zranění trochu zasáhlo do mužstva, protože se všichni hráči dívali za lajnu a sledovali co se tam děje spoluhráčovi. Takže jsme trošičku vypadli z rytmu a stálo nás to naprosto zbytečný gól, protože domácí v podstatě neměli celý první poločas vůbec nic,“ litoval Hrubý a dodal: „V úvodu druhé půle přišla další rychlá inkasovaná branka a pak už to byl z naší strany zmar.“

5. kolo: Mníšek p. B. – Vestec 3:4 (8. Feglar, 50. Tomeček, 69. Klibáni – 26. Novotný, 63. Michálek, 73. Hendrych, 77. Štumpf), Votice – Libušín 3:0 (11. a 43. Říha, 84. Rezek), Sedlec-Prčice – Jíloviště 3:1 (12. Pištěk, 26. Kabíček, 50. Prchlík – 83. Pospíchal), Nelahozeves – Velká Dobrá 4:0 (45+3. Křtěn, 49. Holý, 58. Hrnčíř, 84. z pen. Krejza), Doksy – Sp. Příbram 3:0 (28. Balík, 69. Chaloupka, 71. Hořejší), Podlesí – Zdice 3:0 (16. Havelka, 30. z pen. Hájek, 63. Havelka), SK Rakovník B – Chlumec 1:1 pen. 4:5 (2. Jirásek – 90. Šonka), Klecany – Nové Strašecí 4:0 (52. a 87. Průcha, 75. Tvrdý, 81. Hora).

JAN SLÁMA