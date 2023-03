V létě Dynamu zamával jeden z Kučerů, teď v zimě i druhý. Útočník Jakub nenásledoval bratra na Zličín, nýbrž zamířil na jih od Prahy do Jíloviště. Během velikonočního víkendu tak klidně může dorazit jako soupeř. To by pro tým trenéra Kaplana nebyl snad až takový problém jako fakt, že ztratil jediného výraznějšího střelce podzimu (7 gólů). Činit se tak budou muset jiní, a to i s asistencemi…

„Vepředu byl výborný, vlastně náš jediný útočník. Je to komplikace. Asi se dopředu bude muset po nějaké době vytáhnout Pekárek. A nebo můj mladej, myslel, že už skončí s fotbalem, tak mu asi nic jiného nezbyde. Bohužel bydlí daleko a netrénuje,“ uvažuje nad citelnou ztrátou trenér Daniel Kaplan.

Foto: Fotbalisté Čečelic na soustředění v Bulharsku, odvážní zkusili i moře

I když ne přímo do útoku, alespoň co se zkušeností týká, získali na Dynamu do kádru obstojnou náhradu. Čtyřicátník Tomáš Buldra půlroku po rozpadu klíčanského mužstva znovu mění adresu. Do svého dvouciferného výčtu, v němž figurují mimo jiné Blšany, Bohemka nebo dvakrát Neratovice, přidá po Libiši další klub.

Kouč Kaplan si od něj slibuje, že z pozice defenzivního štítu, takzvané šestky, doplní osu zkušených borců v čele s Vorlem, Zavadilem, Dubským či Vymětalíkem. V očekávání pak jsou dva dlouhodobě zranění Hrnčíř s Křtěnem. Byť návraty nejdou tak hladce, jsou snad podle kouče otázkou nejbližších týdnů a hlavně lepších terénů.

Také na Dynamu by se pochopitelně chtěli pohybovat v tabulce co nejvýš. Realita ale může být i taková, že budou brát všemi deseti „pouhou“ záchranu. Ostatně už podzim odehráli ve vlnách, dvě z pěti výher přišly v úvodních třech kolech, další dvě až na úplný závěr. Nebýt jich, zimovali v pásmu sestupu.

Povzbuzení pro Libiš. Na Strahově přežila poločas a uhrála remízu

„Odehráli jsme dva přípravné zápasy a jdeme na to. Samozřejmě chceme vyhrávat, proto fotbal děláme. Uvidíme. Hlavně se nám nesmí nikdo moc zranit. To je základ. Pak už se to nějak dohrát dá,“ přemítá trenér Kaplan, jehož tým si do odvet nese devatenáctibodový kredit.

Kromě zisku, nejlépe kompletního, si od úvodního "šestibodového" mistráku s rakovnickým SK přeje, aby příliš neutrpělo domácí hřiště. Ve hře byl i přesun na umělku, ale ten nakonec padl. Počasí ani předpověď v posledních dnech příliš nepřejí. Naprší případně i nějaké body?