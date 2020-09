„Jak jsme si v předešlých venkovních zápasech vybrali smůlu při proměňování šancí, tentokrát jsme přetavili dvě ze tří,“ viděl trenér Daniel Kaplan za další výhrou především vysokou produktivitu svého mužstva.

Ale nejen ji. „Domácí si ke konci zápasu vytvořili tlak. Mají mohutné vysoké hráče, nakopávali dlouhé balony a hráli fyzický fotbal. Zvládli jsme to se štěstím a také s výborným Zavadilem, který chytil tři góly.“

Nakonec klíčovým momentem tak zůstal zákrok domácího Houdka na Valdu uvnitř pokutového území. Krejza následně z puntíku vrátil podruhé a nadobro svým barvám vedení, o které jej pět minut před tím připravil František Janoušek.

Moment neustál trenér Jíloviště a bývalý ligový kanonýr Horst Siegl, který viděl za vstup na hrací plochu druhou žlutou kartu. Po chvíli jej za urážku rozhodčího následoval i jeho syn vykonávající funkci vedoucího mužstva.

„Domácí hráč šel zezadu do skluzu, trefil balon, ale sestřelil i soupeře,“ popsal Kaplan. Více se do hodnocení výroku rozhodčích pouštět tradičně nechtěl: „Těžko se vyjadřovat k situaci, od které jste padesát metrů. To bychom se dohadovali v každém zápase. Od toho jsou na hřišti rozhodčí,“ dodal.

S týmem každopádně pokračuje ve výborném vstupu do soutěže. Z druhého místa nadále pronásleduje o jediný bod lepší Podlesí. „Dozrávají nám kluci, které jsme si vychovali, a sklízíme za to ovoce.“

Jíloviště – Nelahozeves 1:2 (1:2)

Branky: 32. F. Janoušek – 18. Holý, 37. z pen. Krejza. Rozhodčí: Horák. ŽK: 5:0. ČK: 36. Siegl st., 37. Siegl. ml. Diváci: 35.