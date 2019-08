„Chceme hrát fyzicky náročný fotbal, vyhnout se zadním příčkám a přitáhnout lidi na fotbal,“ vyhlásil Daniel Kaplan, trenérská stálice Dynama, mety, na které by v právě začínající sezoně ve druhé nejvyšší středočeské soutěži rád dosáhl.

Způsob hry, jakým se s týmem hodlá prezentovat, se odvíjí od postupného doplňování mladými hráči. Konalo se i v končící soutěžní pauze. Zatímco na straně odchodů figuruje jeden z nejzkušenějších (záložník Zdeněk Kratochvíl posílil Kralupy), opačným směrem míří o patnáct let mladší Vojtěch Němeček. V jednadvaceti se na Dynamo vrátil oklikou přes sousední PTZ. S koučem Kaplanem se před časem stejně jako další potkal i v dorostu na Odolce.

Podzimní program Dynama

1. kolo – 10. 8.: doma Zdice

2. kolo – 17. 8.: venku Chlumec

3. kolo – 24. 8.: doma Mníšek

4. kolo – 1. 9.: venku Podlesí

5. kolo – 7. 9.: doma V. Dobrá

6. kolo – 14. 9.: venku Jíloviště

7. kolo – 21. 9.: doma Sp. Příbram

8. kolo – 28. 9.: venku Votice

9. kolo – 5. 10.: doma Klecany

10. kolo – 13. 10.: venku Sedlec-Prčice

11. kolo – 19. 10.: doma Vestec

12. kolo – 26. 10.: doma Doksy

13. kolo – 2. 11.: venku Libušín

14. kolo – 9. 11.: doma SK Rakovník B

15. kolo – 16. 11.: venku Tochovice

„Jeden přestup bych chtěl dotáhnout ještě těsně před zápasem. Dotyčný hráč je ještě mladší,“ nekončí Kaplan s omlazovací kůrou. Neznamená to ovšem, že by házel přes palubu starší hráče v čele s ex-ligovým duem. „Na hráčích jako Vorel, Müller, Kučera, Krejza, Jindřich či Zavadil nadále chceme stavět a doplňovat je mladíky. Doufám, že se na hřiště co nejdříve vrátí i Dubský, který kvůli zraněnému kolenu posledních asi sedm kol nehrál. Pomalu začne běhat, takže by měl v sezoně pomoct,“ prozradil Kaplan.

Především hráče pozdějšího data narození prohnal na soustředění v Heřmanicích v Podjěštědí. „Mladí kluci se proběhli a fyzicky jsou připravení. Starší, kteří mají rodiny, trénovali doma,“ přiblížil s tím, že v rámci přípravy Nelahozeves odehrála tři poměrně kvalitní zápasy s Dolními Chabry, Trojou a Libčicemi. Okusila v nich výhru (3:2), porážku (2:3) i remízu (4:4).

Důležitý vstup do soutěže v domácím duelu proti Zdicím bude těžký nejen vzhledem k tomu, že přijede nadšeně bojující nováček. „Začínáme dost brzy, řada lidí je ještě na dovolených. Budeme hodně oslabení, ale to asi i ostatní. Ještěže si můžeme pomoci dorostem,“ kvituje Daniel Kaplan.