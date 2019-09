Vůbec nejvýrazněji se do historie utkání tabulkových sousedů zapsal Luboš Krejza. Zkušený útočník Nelahozevsi ke dvěma gólům přidal i stejný počet žlutých faulů. „Červená karta bohužel oprávněná,“ nevymlouval se později.

To „redka“ pro Kučeru, které předcházel osobní trest po zakopnutí balonu hned zkraje druhé části, byla z pohledu hostů rozhodně přísnější. Dlouhou hru v oslabení ale ustáli bez úhony. Naopak hubené poločasové vedení ještě navýšili.

Když dvacet minut před koncem scénu nuceně opouštěl i druhý hříšník, vedli hosté i jeho výrazným přičiněním už 3:0.

Právě Krejza poslal hosty i přes ospalejší nástup brzy do vedení. V jedinou branku úvodního poločasu pohotově přetavil chybný odkop domácího brankáře při malé domů. Když pak začínalo být hostům v deseti horko, zavěsil hlavou po rohu. „Soupeř nás v početní výhodě tlačil a zahodil dvě stoprocentní šance,“ potvrdil Krejza.

Definitivně do kolen poslal domácí faul na Majerecha. Holý si sice neproměněnou penaltou řekl o platbu do týmové kasy, brankářem vyražený míč už ale uklidil. Tříbrankový polštář dynamovci uhájili i v devíti.

„Kluci bránili od půlky, aktivně chodili do soubojů a soupeře nepouštěli do šancí. Makali a chtěli udržet vítězství, to rozhodlo. Soupeř hodně nakopával balony do vápna, ale to naše obrana a gólman všechno zvládli,“ popsal aktuálně nejlepší střelec mužstva část utkání, do které nemohl zasáhnout.