Na kulatých a slibných třicet bodů se v I. A třídě propracovali fotbalisté Dynama Nelahozeves. S posledním Královým Dvorem B sice doma prohrávali, ale pouze několik málo minut. Po vyrovnání do šatny přišel ve druhém poločase obrat na konečných 3:1.

Jan Vorel v dresu Dynama Nelahozeves | Foto: Deník/Luboš Kurzweil

„Povinná výhra, ale rozhodně ne lehká,“ usmíval se trenér Dynama Daniela Kaplan nad klišé pojícím se se zápasy proti soupeřům ze dna tabulky.

Jeho parta šla do utkání po odkladu v Milíně po dvou týdnech, přesto jen s maximálně úzkým kádrem. V závěru se tak na hřiště podíval na pár chvilek i samotný kouč. A s hráči slavil gól Janovského, pečetícího povedenou levačkou obrat výsledku.

Jako první se na Dynamu prosadili hostující mladíci, konkrétně ještě náctiletý Beneš zahrál Zavadilovi na housle. „Úvod zápasu byl od nás dobrý, hrálo se převážně na půlce soupeře, žádnou vyloženou šanci si ale nevybavuji, jen rohy a centry ze stran, ale bez zakončení. Hosté ze standardky překopli naší obranu a dali gól,“ popsal Kaplan překvapivou zápletku.

Týden starou potupu Kralup se stejným soupeřem ale dynamovci neopakovali. Důležité pro domácí bylo vyrovnání do šatny, které se po rohu Křtěna povedlo Holému. Stejný hráč se pak postaral i o nakonec vítěznou trefu, když z penalty potrestal faul na Vorla.

Exligista nastupující více vzadu se na hrotu útoku nezjevil ve druhém poločase náhodou. Domácí totiž potřebovali zápas s posledním týmem tabulky i kvůli následnému vražednému losu nutně zvládnout za tři body, což se nakonec povedlo.

„Bylo to hop, nebo trop. Naštěstí se gól podařilo dát nám, když Vorel pláchl a stoper ho před gólmanem sestřelil,“ oddychl si trenér Dynama. „Mohli jsme to pak více zatáhnout a hrát hru, která nám vyhovuje. S vítězstvím jsme samozřejmě spokojení,“ dodal Kaplan, jehož týmu začíná o víkendu na Kladně pekelná série zápasů proti soupeřům z popředí tabulky. A do toho už za necelé dva týdny i domácí derby s Kralupy…

Dyn. Nelahozeves - FK Králův Dvůr 3:1 (1:1)

Branky: 45. a 75. z pen. Holý, 88. Janovský - 34. Beneš. Rozhodčí: Jarolímek. ŽK: 1:1. Diváci: 120.