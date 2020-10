„Samozřejmě spokojenost. Vždy je lepší být nahoře než dole. Mančaftu to dává chuť do tréninků i zápasů,“ těší nadále velmi lichotivé postavení trenéra Kaplana.

O osudu zápasu prakticky rozhodl první poločas. Domácím vyšel skvěle. Už během úvodní desetiminutovky si vypracovali dvoubrankový náskok, o který už po zbytek duelu nepřišli.

Síť za zády brankáře Tůmy rozvlnil nejprve Krejza a poté Holý. „Vstup do utkání asi rozhodl. Vytvořili jsme si dvě šance a obě proměnili. To dalo utkání ráz. Myslím, že Votice už se pak do utkání nedostaly,“ potvrdil Kaplan, že mohl velmi brzy odhodit mírné obavy, které z utkání měl. „Chybělo nám asi pět hráčů. Ti, co nastoupí, tak makají na sto procent. Změny nebyly nijak vidět a na soupeře jsme nalítli.“

Krátce před odchodem do kabin navíc přidal třetí gól Pekárek. A parádní. „Viděl, že je brankář venku. Na půlce hřiště naznačil přihrávku a brankáře krásně přehodil,“ popsal kouč Dynama.

Po hodině hry sice vykřesal malou jiskřičku naděje pro Votice Brožík, ale psychiku domácích fotbalistů znovu zanedlouho uklidnil čtvrtý přesný zásah, o který se postaral Holý.

Hosté se i tak snažili se zápasem něco udělat a dokonce ještě jednou prožili gólovou radost, trefa Munkačiho z 90. minuty ovšem přišla pozdě a znamenala jen kosmetickou úpravu skóre.

7. kolo: Vestec - Libušín 6:0 (13., 67., 68. a 89. Michálek, 54. Matysík, 78. Vidlička), Sedlec-Prčice - Mníšek p. B. 5:2 (28. a 66. Davídek, 40. Kabíček, 55. Raček, 72. Všetečka - 26. Moc, 82. Vopěnka), Nelahozeves - Votice 4:2 (9. a 72. Holý, 4. Krejza, 42. Pekárek - 61. Brožík, 90. Munkači), Doksy - Jíloviště 3:5 (19. Burant, 27. vl. Houdek, 77. Balík - 58. z pen. a 62. Šorna, 15. Adamča, 33. Frank, 60. Jelínek), Podlesí - Velká Dobrá 6:2 (37. a 49. Hájek z pen., 4. Vojtíšek, 61. Kunc, 79. Valta, 88. Drašnar - 10. Kalousek, 80. z pen. Mertlík), Klecany - Zdice 0:2 (71. Ježek, 85. Krůta), Nové Strašecí - Chlumec 1:0 (8. Holub), SK Rakovník B - Sp. Příbram odloženo.