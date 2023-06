V samotné Nelahozevsi by se ovšem od podzimu neměl hrát kraj vůbec. Jako nejpravděpodobnější se podle dlouholetého kouče mužstva jeví, že áčko by bylo nově doma v patnáct kilometrů vzdálených Klíčanech, s nimiž přední klub z Mělnicka hodlá spojit síly.

Důvod, proč k fúzi, o níž se šuškalo už během podzimu, v Nelahozevsi sáhli, je nabíledni. Dynamo se už delší dobu potýká s úzkým kádrem, který se nedaří rozšířit. Celou soutěž odehrálo prakticky v minimálním počtu. Byť se ctí a bez jakýchkoli excesů, dlouhodobě šlo o neudržitelný stav.

(Ne)přihlášky do divize mírní sestupy. Dodatečnou záchranu slaví i týmy v kraji

„Pro mě je úspěch, že jsme to dohráli bez nějaké ostudy. Jezdili jsme ve dvanácti. Někteří hráči se nám zranili. Jeden zápas jsem hrál i já a ještě po dvou měsících nemohu chodit,“ vykreslil bývalý ligista Kaplan personální nouzi s tím, že bez chystané spolupráce by se tým jinak rušil.

V Klíčanech se něco obdobného událo po odchodu mecenáše tamního klubu před rokem. Oba dospělé týmy tam po sezoně 2021/22 v krajském přeboru (3. místo) a třetí třídě rozpustili a uplynulý rok měli zastoupení pouze v soutěžích mládeže. Hráči se rozutekli, nyní by se alespoň někteří měli do společného projektu vrátit. První vlaštovkou byl už zimní příchod zkušeného Tomáše Buldry (přes Libiš). Další zajímavá jména by měla následovat.

„Vrací se Petr Hájek z Klecan, Jan Kalaš z Českého Brodu, Michal Krimlák z Kralup a někteří další. Většinou jde o zkušenější hráče, kteří by měli doplnit těch našich sedm osm mladých,“ upřesnil Daniel Kaplan. Brankářskou jedničkou by měl zůstat Roman Zavadil. Pokračovat s dosavadními spoluhráči ale nebude kapitán Jaroslav Emmer, který upřednostnil stejnou soutěž za Kralupy.

Volné přestupy na Mělnicku využilo 56 fotbalistů. Celá desítka je z jednoho týmu

Na Dynamu bez dospělého fotbalu nezůstanou. Kopat se zatím bude čtvrtá třída prostřednictvím nově utvářeného béčka. Pro něj už se podařilo v rámci volných přestupů přivést nejméně pět hráčů, další se rekrutují z nedávných a krajskou kariéru pomalu končících opor.

„Dubský, Pekárek, či Vymětalík by zůstali na Dynamu, zároveň by v případě potřeby byli i nadále k dispozici. Odchod do Veltrus si rozmyslel Víťa Kratochvíl, vnuk prezidenta klubu. Že se vrátí z Nové Vsi, slíbil i Zdenda Kratochvíl. Další asi čtyři starší kluci přijdou na přestup. Zahrají si to místo staré gardy,“ nastínil Daniel Kaplan, jak dávají dohromady druhý tým, aby fotbal na Dynamu žil i dál… Spolupráce obou jedenáctek by navíc měla být oboustranná, tak aby se rezerva co nejrychleji vyškrábla alespoň do třetí třídy.