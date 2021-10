Hosté dohrávali zápas bez dvou hráčů vyloučených v jediný okamžik za druhou žlutou a následnou kritiku sudího. Domácí pak oslabeného soupeře, kterého načal hrající trenér Jan Studený z přímého kopu, ještě dvakrát dorazili.

Na soupeře, který je už nějakou dobu k nezastavení, narazili fotbalisté Záryb. Tým trenéra Šindeláře se zařadil do fronty jedenáctek, které Sokoleč nezastavily. Nejlepší útok soutěže si u Labe pomohl standardními situacemi a udeřil čtyřikrát. Domácí korigovali jen na 1:2.

Tříbrankovým rozdílem podlehl také mělnický FC, i když výkon podle jeho trenéra Lišky v Pěčicích až tak marný nebyl. Mladý tým ale srážely tradiční bolesti – individuální chyby a neproměňování šancí.

Ve skupině A vytěžilo Dynamo Nelahozeves i z druhého domácího zápasu v řadě tři body. A to stál na opačné polovině hřiště vedoucí tým skupiny Doksy.

Oba týmy se potýkaly s absencemi v sestavě. Jediná branka utkání padla po změně stran z penalty za ruku. Holý v 75. minutě z puntíku nezaváhal. Nejlepší střelec Doks Nesládek se navíc po chvíli dožadoval stejné výhody pro svůj tým tak vehementně, že si vykoledoval druhou žlutou.

„Balon spadl hráči na ruku, kterou měl od těla. Je to na rozhodčím. Rozebírá se to vždy všude. Na druhé straně se srazili dva hráči, ten jejich ale ani nespadl a souboj ustál. Nehodnotím to na žádné straně, sedíme vždy padesát metrů od toho,“ komentoval zlomové minuty utkání trenér vítězů Daniel Kaplan.

Jeho hostující protějšek Martin Škvára byl jiného názoru. „Ruka byla, ale u těla. O penaltě nemohla být řeč. A když se rozhodčího (Šestáka) po zápase ptám, jestli když hrajeme s takovým torzem a ještě bez vyloučeného hráče, musí rozhodovat zápas takovou penaltou, tak mi řekne: Já vím, byla přísná, pane Škvára…,“ mávl rezignovaně rukou trenér Doks.

Skupina A

Dynamo Nelahozeves – Doksy 1:0 (0:0)

Daniel Kaplan, trenér Nelahozeves: „Myslím, že jsme byli lepší a zasloužili si vyhrát. K zápasu jsme přistoupili líp než soupeř. Vypracovali jsme si hodně brankových příležitostí, jen jsme nemohli dát gól. Doksy měly i trochu smůlu v tom, že se jim postupně zranili tři hráči, které museli vystřídat. Tím se jejich hra oslabovala, což nám hrálo do karet. Tři body s prvním jsou samozřejmě příjemné. Už proto, že i my dáváme sestavu dohromady, jak se dá, protože nám taky chybí dost hráčů.“

Martin Škvára, trenér Doks: „Prohráli jsme a nebudu plakat, je to fotbal. Víc mě štve, že nemáme, s kým hrát. Před pár týdny se všichni hráči ani nevešli do nominace, teď přemlouvám kluky, kteří nehráli od léta, jako Větrovce, nebo skoro padesátiletého Zdeňka Urbana. A při vyloučení Nesládka budu muset hledat ještě další. Jedno pozitivum je, že jsme zůstali první a ještě máme lepší postavení, protože Podlesí prohrálo o tři góly.“

12. kolo (11. hrané): Vestec – Sedlec-Prčice 3:2 (40. a 90. Kolačný, 88. Pecinovský – 3. Pištěk, 66. Davídek), Libušín – V. Dobrá 3:1 (18. Portužák, 22. Hudousek, 90+2. Abrham – 9. Kalousek), Jíloviště – Zdice 4:2 (20. Walter, 32. Malý, 48. Rajnoch, 64. Janoušek – 76. Krůta, 80. Macourek), Sp. Příbram – Votice 8:0 (27. a 39. z pen. Slepička, 12. Češka, 24. Šváb, 32. Vošmik, 45+1. Matějka, 69. Chýla, 73. Prýmek), Klecany – Podlesí 4:1 (33., 43. a 51. Dvořák, 74. Hrdina – 69. Šlapák), Nelahozeves – Doksy 1:0 (71. z pen. Holý, ČK: 75. Nesládek - D.), SK Rakovník B – Chlumec 2:4 (75. a 90+3. z pen. Gbegbe – 15. z pen. Reiter, 45+1. Krejča, 87. Bábíček, 90+6. Veselý), Mníšek – Strašecí 1:3 (51. Feglar – 12. a 67. Podzemský, 31. Sklenka)

Skupina B

Pšovka Mělník – Mnichovo Hradiště 3:0 (0:0)

Jiří Kaiser, asistent trenéra Pšovky: „Chtěli jsme nejen potvrdit body z Čáslavi, ale také udržet domácí neporazitelnost. Zápas ukázal, že se střetla mužstva z popředí tabulky. Od začátku se hrálo hodně rychle, ale bez výraznějších brankových příležitostí. Hosté byli hodně běhavým týmem a měli v prvním poločase jeden náznak příležitosti. My jsme hráli velice dobře do obrany, ale do útoku nám něco chybělo. Druhá půle probíhala úplně stejně - běhání, napadání, souboje a pokus o rychlý přechod do útoku. Náš tým se průběžně zlepšoval a vytvářel si větším pohybem tlak. Do vedení nás dostal Honza Studený z trestného kopu a v dalším průběhu zápasu se ukázalo, že tento moment byl zlomovým. Poslední dvě branky jsme dali z protiútoků, když hosté více otevřeli svou obranu a my trestali jejich nedisciplinovanost. Vítězství bylo zasloužené a body jsou opět doma i s čistým kontem pro naší obranu.“

Aleš Kohout, trenér Hradiště: „V prvním poločase jsme nevyužili jednu stoprocentní šanci Patrika Vegrichta. Domácí měli chvilkami mírnější tlak, ale bez vyložené šance. Ve druhé půli jsme po faulu dostali gól z přímého kopu. Těžko hodnotit, jestli to brankář mohl chytit. Ve snaze o vyrovnání jsme měli mírnější tlak. Altman pak ve skluzu vypíchl balon soupeři, který přepadl přes jeho nohy, a dostal druhou žlutou kartu. Na žlutou to určitě nebylo, proto se naši hráči rozčílili. Tvrzník přiběhl a řekl rozhodčímu, že si dělají pr…, dostal hned červenou, takže jsme dohrávali v devíti. V oslabení jsme dostali další dva góly. Na jednu stranu nedisciplinovanost, mohli jsme zůstat alespoň v deseti. Rozhodčí se trochu podepsal, ale vymlouvat se na to nebudu.“

Záryby – Sokoleč 1:4 (0:1)

Jan Hlavatý, trenér Sokolče: „Osobně jsem na hřiště Záryb zajížděl poprvé. Musím uznat, že je to velmi zvláštní fotbalové prostředí. Velmi malé a hlavně úzké hřiště. Tato fakta velmi ovlivnila vývoj utkání. Byla to spíš bitva než fotbalové utkání. Spousty osobních soubojů a minimum času na jakoukoli rozehrávku nám neumožnilo se vůbec dostat do hry. Pomohly nám tentokrát standardní situace. V prvním poločase se po rohu Snopa prosadil hlavou důrazný Skokan a po změně stran velmi dobře hrající Petr Šťastný. Soupeř poté snižoval krásnou střelou z dálky na jedna dva, takřka obratem jsme opět zvýšili vedení na jedna tři. V devadesáté minutě uklízel Mára Ramšák do prázdné branky po akci Provazníka s Trumpusem. Děkuji hráčům za odbojované utkání.“

Pěčice - FC Mělník 3:0 (1:0)

Jan Liška, trenér Mělníka: „Zápas rozhodly individuální chyby a jako tradičně i nevyužité příležitosti v podání našich hráčů. Pěčice nás vyučily z efektivity - tři střely na bránu, tři góly. My z pěti příležitostí nedáme nic, jen břevno mladého Douděry. Herně to není špatné po velké vápno, ale jak přijde možnost zakončení, jsme jaloví. Trochu doplácíme na nevyzrálost našich mladých hráčů. S tím jsem počítal, tak to prostě je a musíme jít dál.“

12. kolo (11. hrané): Čelákovice – Divišov 4:6 (14. a 23. Dalekorej, 40. Kadeřábek, 18. Bílek – 39. a 49. J. Vondrák, 27. a 45. Hanuš, 42. M. Vondrák, 73. z pen. Babický), Pěčice – FC Mělník 3:0 (21., 50. a 62. Novák), Luštěnice – Jesenice 3:1 (18. Hůlka, 58. Fišer, 72. Semerák – 63. Novotný), Záryby – Sokoleč 1:4 (59. Martinec – 31. Skokan, 56. Šťastný, 61. Trumpus, 90+4. Ramšák), Sn Poděbrady – Průhonice 2:3 (7. vl. Frohna, 23. Jiráň – 32. a 68. Bureš, 54. vl. Štěpánek), Hlízov – Rejšice 13:1 (17., 32., 39., 44. a 62. Vyhnánek, 20., 24. a 35. Maxa, 6. Jarůněk, 12. Šesták, 11. Šváb, 25. Tafel, 29. Růžička – 16. Gracl), Pš. Mělník – Mn. Hradiště 3:0 (60. Studený, 81. Šmíd, 86. Rypka), D. Bousov – Čáslav B 5:0 (4. a 92. Pažout, 30. Vynikal, 58. Donát, 90. M. Šolc)