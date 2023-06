„Bude záležet, jak to pojmou domácí. Pokud posílí hráči A-mužstva, bude to pro nás velice těžký zápas. Druhým faktorem bude, v jaké sestavě nastoupíme, máme stále hodně hráčů zraněných a sestavu lepíme, jak se dá,“ vyhlíží trenér Dynama Daniel Kaplan vyvrcholení sezony, jaké by si v Nelahozevsi jistě rádi odpustili.