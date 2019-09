Na papíře je favorit jasně nalinkovaný. Jenže utkání mělnického FC s Pšovkou není jen tuctovým zápasem I. A třídy. Jde o derby jako řemen, ve kterém proti sobě v rámci krajské soutěže po čase opět nastoupí dvě jedenáctky ze sousedních čtvrtí jediného města. Jak napovídá i čas výkopu v sobotu 10:15 hodin, hrát se bude u nováčka na Podolí.

I. B třída: Pšovka (ve žlutém) - FC Mělník | Foto: Luboš Kurzweil

„Potřebujeme se chytit a doufám, že to bude v nejbližší době,“ vyhlíží duel s úhlavním rivalem jako odrazový můstek jeden z trenérů FC Pavel Dohnal. Nováček se zatím v soutěži trápí, a to hlavně střelecky. S výjimkou výjezdu do Luštěnic jde zatím od porážky k další.