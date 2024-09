„Jednak je vidět rozdíl mezi B-třídou a okresním přeborem. Největší problém u nás ale je, že jsme začali přípravu a od té doby mám šest sedm lidí z kádru, kteří by normálně hráli, dlouhodobě zraněných. Takže to prakticky hrajeme v jedenácti dvanácti lidech,“ nabízí příčinu nelichotivých výsledků trenér Jaroslav Kotek.

„Herně ještě jakž takž, ale jakmile dostaneme gól nebo druhý, tak se to sesype a je to špatné,“ pokračuje třiasedmdesátiletý kouč a pro příklad nemusí daleko. Proti zatím suverénní rezervě Benátek se v neděli tým držel poločas. Druhý inkasovaný gól na startu druhého odstartoval střelecké manévry hostí. „Od stavu 2:0 to už byl zcela jednoznačný zápas,“ potvrdil i kouč hostí Jiří Kubát.

„Děláme i hrozné chyby, jednoduché věci. Házíme aut na soupeřově půlce a dostaneme z toho gól, protože nejsme schopni dát balon do hry pro nás. Okamžitě ho ztratíme nebo ho špatně hodíme. Od druhé půle se projevila jejich zkušenost a kvalita, že jsou to zkrátka lepší fotbalisti. Měli tam asi dva nebo tři kluky, kteří mají našlápnuto do áčka. S tím se nedá nic dělat. My vaříme z toho, co máme,“ vrátil se Jaroslav Kotek do utkání.

Souhlasí, že se nejspíš projevuje i nedostatek zkušeností jeho hráčů. Vyšší soutěž totiž hraje prakticky totožný kádr, který projel okresem a v celé mistrovské sezoně prohrál jen třikrát.

„Kádr máme poměrně slušný. Jsou tam šikovní mladí kluci. Navíc přišel David Ploc (z Třeboradic), od kterého jsme si slibovali, že tomu dá uprostřed hřiště trošku rozum a nějak to usměrní. Ale v prvním zápase se zranil, v desáté minutě ho nakopli přes kotník a od té doby marodí, takže nám z toho vypadl. Hrajeme to s tím, co máme," krčí rameny bývalý obránce Sparty.

Očekávání do zbylých podzimních kol? „Snad se kluci dají zdravotně dohromady, uděláme nějaké body a přes zimu to nějakým způsobem dáme dohromady,“ nastínil stratég.

Přestupové okno je od neděle uzavřené, nějaká razantnější obměna kádru se ale nejspíš nedá očekávat ani v zimě. „Nejsou peníze ani podmínky a za druhé nemáte kde brát. Oslovili jsme asi čtyři lidi z okolí, z těch mančaftů, co s námi hrály, a nikdo nemá zájem jít kopat trošku výš. Všichni jsou v okrese spokojení, protože nemusí tolik trénovat, nemusí tomu věnovat víc času a zkrátka nechtějí. Mají jiné zájmy, takže je to těžké,“ posteskl si Kotek.

Ručník do ringu ale rozhodně nehází, ve stejném módu se snaží působit i na hráče. „Snažíme se kluky udržet v nějakém takovém stavu, aby měli chuť a bojovali, že nic není ztracené. Vždyť je zápasů ještě spousta před námi,“ burcuje.

Kalkuluje zároveň i s „hratelnějšími“ soupeři. Třeba hned v neděli – tak trochu už kuriózně znovu doma – proti zatím šestibodovým Rejšicím. „Ze čtyř mančaftů, s nimiž jsme hráli, jsou tři nahoře. Benátky, Klecany, tam ta kvalita je. Počítáme, že teď narazíme na takové, kteří jsou asi tak na stejné úrovni jako my a že se nám snad povede i bodovat.“