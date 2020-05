Dva góly vítězů zařídil Menčl, další přidali Hemr a Řenč. Za poražené se dvakrát trefil dorostenec Kvída, v závěru skóroval Šára.

Trenér Pšovky Jan Studený výsledek utkání neřešil. „V kombinované sestavě, do které jsme zařadili i dorostence, to z naší strany bylo herně lepší než před týdnem s Vysokou. Od kvalitního soupeře, který disponuje týmem na A-třídu, jsme dostali lekci z produktivity. Zatímco Kralupští dali z šesti sedmi šancí čtyři góly, my máme s finální fází problém. Nedotažením akcí jsme soupeře pouštěli do brejků a nestačili se pak vracet,“ řekl k utkání. Poslední zápas před dovolenou má s týmem v plánu odehrát příští sobotu v Byšicích, v tréninku chce pokračovat i v dalších týdnech.

Kralupy svůj první duel po pauze zdaleka neodehrály v nejsilnější sestavě. Z nejrůznějších důvodů chybělo hned šest hráčů základního kádru. Z nových posil nastoupili pouze Studený a Matějček. „S výsledkem jsem spokojen, s hrou o něco méně,“ shrnul duel trenér David Hemr.

Jeho tým tým nastoupí příští neděli v Dolních Chabrech, o týden později v Klecanech, červnový program pak zakončí turnajem v Nelahozevsi, kde kromě domácího Dynama startují ještě Libčice a Chabry.