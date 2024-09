„Fantastický pocit byl hlavně to, že jsem mohl přispět ke třem bodům,“ svěřil se třiadvacetiletý odchovanec kralupského fotbalu. Ofenzivní šikula, který nastupuje i za rezervu, v rozhovoru promluvil o ambicích prvního mužstva i svých.

Jaké to bylo přijít do zápasu z lavičky a po pár minutách dát gól, který se ukázal jako vítězný?

Vzhledem k tomu, že to bylo v 45. minutě, tak dojmy byly asi jako z každého druhého gólu. Nebral jsem to v tu chvíli tak, že by to mělo být rozhodující. Ještě ve druhém poločase jsme měli plno dalších možností, jak zápas rozhodnout. Až se to vyvrbilo tak, že rozhodující byl. Takže samozřejmě fantastický pocit, že jsem mohl přispět k těm třem bodům. O ty šlo především.

Míč jste uklidil k tyči s lehkostí, žádná rána…

Měl jsem naštěstí dostatek času, abych se podíval, kde gólman stojí. I spoluhráč, co běžel těsně za mnou, říkal, že stál špatně a že to místo tam bylo. Chtěl jsem to dát trošku výš, protože byl i trochu vystouplý, ale směr měl být stejný na přední tyčku. A účel to splnilo.

V minulé sezoně jste měl podobný počet startů za oba kralupské týmy. V áčku těch minut tolik není, a to ani letos na podzim. Čím to?

Zlobila mě zranění. Minulý podzim, kdy už jsem se konečně střelecky prosadil za áčko, se mi v béčku stal úraz s ramenem, musel jsem na operaci. S každým týdnem, kdy nejste na tréninku, se hůř probojovává do sestavy. Ale vždy, když mě trenér postaví z lavičky, chci důvěru splatit. Minimálně tím, že tam nechám všechno, budu bojovat a rvát se za klub, který mám v lásce od dětství.