Při příjezdu na Pšovku nemám s parkováním problém, mohu si vybrat hned z několika míst. Kdo dorazí až těsně před zápasem, může nechat auto v jedné z okolních ulic.

Vstup do uzavřeného areálu? Z peněženky vytáhnete přijatelných třicet korun, důchodci o deset korun méně. Do ruky dostávám podzimní rozpis mistrovských zápasů A-týmu, rezervy, dorostu a žáků. Vítaný bonus pro místní na startu sezony.

Samotný areál vypadá na první pohled dobře. Je čistý, navíc s perfektně připraveným trávníkem, tady opravdu nehrozí, že vám míč při přihrávce skočí přes hlavu. Krytá tribuna na protější straně hřiště už něco zažila, při dešti ale svůj účel splní. Zrovna v sobotu se hodila, déšť se na Pšovku dostavil. Diváci volili i stání podél zábradlí. Naopak mi chybí vyžití pro děti, nemají tu nic. I to by se však mělo brzy změnit, ve výstavbě je zbrusu nový dětský koutek.

Ještě před zápasem se mi od domácích fanoušků dostává pochvaly za nedávnou přílohu Deníku Fotbalový podzim, pár slov prohodím i s klubovou ikonou Liborem Tomáškem. A jdu zkontrolovat, jak je na tom klub s pestrostí občerstvení.

FK PŠOVKA MĚLNÍK

Vzhled areálu: 2

Cena vstupného: 30,-/20,-

Kvalita trávníku: 1-

Úroveň zápasu: 3

Atmosféra: 2-

Občerstvení: 2

Zázemí pro fanoušky: 2-

Výsledná známka: 2



(známkování probíhá jako ve škole)

Nabídka jídla? Pšovka na fanoušky myslí. K dispozici jsou klobásy (pikantní i šunková), dále nakládaný hermelín, párky či utopenec. Dle vstřícné obsluhy jsou v oblibě právě klobásy. A co k nim? Z piva je v nabídce Gambrinus i Plzeň. Komu nejede pivo, uvítá točenou malinovku. Pšovka zkrátka vsadila v občerstvení na klasiku, nabízí přesně to, co byste na fotbale čekali.

Samotný mač ovládl Hlízov, který vyhrál 2:0. Celek z Kutnohorska dal obě branky z penalty, byly oprávněné. Atmosféra zprvu pokulhávala, ale stačilo pár ostřejších zákroků a v ochozech bylo rázem rušno. Lehké to na Pšovce neměl ani sudí Kvasnička se svými kolegy, celkově ovšem duel zvládl. Hře nechával volnější průběh a přerušoval, jen když nebylo zbytí.

A jak si vede celý klub? Pod palcem ho má se „svojí“ partou předseda Miroslav Šťastný, který oddílu šéfuje třiatřicet let. „Celoživotně jsem tu hrál a trénoval, zažil jsem A-tým v krajském přeboru. Pořád mě to baví, mám kolem sebe i úžasné lidi. Ale stejně – je mi sedmdesát a brzy to přenechám mladším,“ prozradil předseda Miroslav Šťastný.

„Naší silnou stránkou je mládež, šéftrenér Karel Vlasák s ní dělá divy. Máme 180 dětí a třeba teď nám z dorostu přešlo do dospělých pět hráčů. Ne, že by všichni z nich měli hned na áčko, ale je důležité, že se na fotbal právě v dorostu nevykašlali a hrají dál. To je výborné,“ dodal.

Řeč přišla také na konkurenční FC Mělník působící ve stejné soutěži (městské derby se hraje 28. listopadu). „Jsme rivalové, ale velká nenávist tam není. Existuje však dohoda, že si vzájemně nebudeme krást hráče,“ uzavřel Šťastný. Co se týče rozpočtu na sezonu, Pšovka pracuje s milionem a půl. Nejvíce peněz jde na mládež a na úhradu energií.

Jakou výslednou známku na Pšovce nechat? Klub u Fotbalového detektiva nepohořel a obstál. Pěkná dvojka je tou správnou známkou. Fotbal na Pšovce se dělá s láskou. A je to vidět.

Na koho si posvítíme za týden? Buďte v pohotovosti. Třeba zamíříme právě k vám!