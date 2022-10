Pěčice měly solidní nástup, ve 4. minutě veterán Lomský zneškodnil křížnou střelu osamoceného Václava Nováka. Skóre však otevřel mělnický Vojtěch Antoš, když si i s míčem přeskočil skluzujícího Vodháněla a z těžkého úhlu trefil za háčky. Po půlhodině hry navíc Steinz vyhrál hlavu pro Jana Vovese, který z otočky zvýšil na 0:2. „Bylo to nešťastné utkání, po dobrém začátku jsme vypadli ze hry a dostali po vlastních chybách dva góly. Málo se trénuje, je to pak utahané, nemám k tomu co říct,“ uvedl pěčický kouč Jiří Kříž.