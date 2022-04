Zápas měl napětí od začátku. Libušín šel rychle do vedení po pěkné akci, v níž Abrham vysunul Fujdiara a ten ještě pozici vylepšil pro Obradoviče, který mířil do odkryté klece – 1:0. Jenže chvíli na to se právě Fujdiar zranil a nahradil ho mladý Jechumtál.

Nadějný borec zvládl zápas výborně, ale ve dvou gólových situacích nezakončil dokonale. První přišla hned po jeho nástupu na trávník, kdy neproměnil únik. Libušín litoval o to víc, když se Houha ohnal po faulujícím protihráči a rozhodčí Stumpf ho vyloučil.

Nelahozeves přesilovku poměrně rychle využila nádhernou ranou Janovského, ale emoce - zatím spíš v hledišti - sílily. Domácím se nezdálo už vyloučení Houhy a ještě víc zuřili ve chvíli, kdy ex-ligista Dukly Vorel zastavil Obradoviče jako poslední hráč. Jenže Srb pokračoval v akci, a tak rozhodčí tentokrát nevylučoval.

V přestávce žádal po sudím vysvětlení trenér Marek Abrham, a protože příliš důrazně, dostal také červenou. Jeho tým ale oslabení zvládal ve druhé půli velmi dobře. Hráči bojovali a Dynamo pustili do jediné velké šance, když hlavička skončila těsně nad.

Stumpf pak zápas hodně nastavil, o osm minut, to už zuřil celý Libušín a nejvíc kapitán Veselý. Paradoxně v šesté minutě utekl Obradovič a jeho oblouček chytil na zadní tyči Jechumtál. Hlavička ovšem skončila vedle…

„Osmiminutové nastavení jsem ještě nikdy nehrál,“ hořce se usmíval Jiří Veselý, který byl potěšen výkonem svých spolubojovníků, ale zklamán výsledkem. „I když jsme byli dlouho v oslabení, bod je pro mě málo. Měli jsme vyhrát. Každopádně tým chválím, kluci si prostě hrábli a v oslabení soupeře k ničemu velkému nepouštěli. Vše navíc jistil výborný Faris (brankář Poráčanin),“ dodal Jiří Veselý.

Podle hostujícího kouče Daniela Kaplana vyloučením domácího hráče fotbal prakticky skončil. „I když je to přísné a doma by se mi podobné vyloučení asi taky nelíbilo, tak v řádech je to popsáno jako jasná červená karta,“ vrátil se k momentu, který podle něj nastartoval zlobu domácích.

A zápasu jednoznačně uškodil. „Domácí se zatáhli. Více se nehrálo než hrálo. Schovávaly se balony. Vyrovnali jsme a pak dobývali domácí bránu, ale odskakovalo nám to a nebyli jsme schopní se dostat do šance. Remíza nakonec asi spravedlivá. Jsem rád, že to máme za sebou. Bod z venku je nakonec dobrý, ale žádný požitek z fotbalu to tedy nebyl,“ přiblížil Kaplan.

Libušín - Nelahozeves 1:1 (1:1)

Branky: 10. Obradovič - 32. Janovský. Rozhodčí: Stumpf. ČK: 23. Houha (L) + trenér Abrham (L). ŽK: 5:2. Diváků: 50.