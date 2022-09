Eletis jen do poločasu sahal několikrát po vedení. Buď ale výborně zakročil Lomský, když už byl překonaný, zaskočil na poslední chvíli obránce, u jednoho ze zásahů brankářského matadora byli domácí do jednoho přesvědčení, že přišel už za čárou. „Spravedlnosti“ se ale nedomohli. A to nakonec ani v rámci celého utkání.

Že se hraje na góly, a ne na šance a krásu, hosté nemilosrdně připomněli v 77. minutě. V době, kdy visel po druhé nebezpečné střele střídajícího Martina Tauchmana už jen na centimetrech (tyč), přišel nečekaný direkt na opačné straně.

Foto: S novou trenérskou posilou Pšovka urvala bod, zachraňoval ho dorostenec

„Z odkopu jsme špatně řešili situaci vzadu. Než abychom dali balon do bezpečí, chtěl to Kolařík řešit fotbalově a útočník mu balon vymlel a proměnil. Darovaný gól,“ mrzel zlomový moment Martina Tauchmana. Domácí otevření hry pak přimělo brankáře Rolla k výlovu ze sítě ještě dvakrát v krátké době.

Pro hosty šlo o snové vyústění náročného zápasu. „V první půli jsme byli o třídu horší. Neměli jsme nic a přežili šance,“ potvrdil Petr Kujal s tím, že tým hodně podržel zkušený Lomský. „Druhou půli jsme se mírně zlepšili. Věděli jsme, že nesmíme dostat gól. S naším nezkušeným kádrem by to bylo o tom prvním. Dostali jsme tyčku, z protiútoku dali gól a za pár minut z brejku další,“ líčil už s úlevou.

Podle Martina Tauchmana se na lužecké nejistotě v útoku mohla projevit i skutečnost, že někteří hráči nastoupili bez tréninku po nemoci a zranění. Ještě o něco trpčí konec pak měl zápas pro Jana Kučabu. Ten před půlí musel střídat poté, co mu soupeř po hlavičkovém souboji orazítkoval při nekoordinovaném pádu hlavu kopačkou (snímek z ošklivě vyhlížejícího střetu najdete v galerii).

Dobrý začátek, špatný konec. Libiš potřetí zopakovala stejný výsledek

Nahradit ztracené body se Eletis pokusí jinde, nejbližší možností bude výjezd na hřiště i po pěti kolech suverénních Rejšic. Mělník doma hostí Záryby. Na Polabí věří, že první výhra po sestupu mužstvo zvedne. „Doufám, že po psychické stránce pomůže především našim mladým klukům, kterých máme hodně. V některých zápasech jsme nehráli až tak špatně, ale chyběly zkušenosti. Skočit z krajského dorostu do chlapů, je pro ně těžké. Výhru to každopádně bude chtít potvrdit doma,“ uzavřel Petr Kujal.

7. kolo: Byšice - Bakov 2:1 (27. J. Svačina, 60. Tříška - 81. Vaněk), Chotětov - Libčice 3:2 (33. vl. Basl, 47. Vyhlas, 56. Koníček - 79. a 83. Paluka), Hovorčovice - Rejšice 0:2 (25. z pen. Gracl, 48. Mynář), Lužec - FC Mělník 0:3 (77. Steinz, 83. Pudil, 84. Šelemberk), Záryby - Benátky B 1:4 (48. Bojkovič - 20. a 30. Jimmy, 16. Vlček, 69. Pešta), Všestudy – Pěčice 1:2 (32. z pen. Růně – 68. Valenta, 74. Kohout), Kosmonosy B – Velvary B 3:0 (5. Husák, 47. z pen. Maryška, 85. Boxan)